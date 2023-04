Francisca Jorge termina Oeiras CETO Open como vice-campeã

Os 48 pontos conquistados garantem à portuguesa um novo máximo pessoal no ranking mundial.

A melhor semana na carreira de Francisca Jorge terminou com uma derrota, apesar de ter começado o derradeiro encontro do Oeiras CETO Open de forma fantástica. Pese embora o apoio do público, a experiente uzbeque Nigina Abduraimova, a disputar uma final pela 24.ª vez, acabou por superiorizar-se e conquistar este torneio ITF W60, o seu título mais importante até à data.

Jorge, 314.ª no ranking mundial no início da prova, ainda recuperou da desvantagem de um break no terceiro set, e por duas vezes, mas a pouca eficácia do primeiro serviço contribuiu para que Abduraimova (184.ª) vencesse, por 1-6, 6-4 e 6-3, ao fim de 2h11m.

“Estava a jogar a um muito bom nível e senti que ela não estava a gostar do que eu estava a fazer. Não lidei como gostaria com o facto de ter vencido o primeiro set de uma forma aparentemente tão fácil. Depois, o jogo começou a fugir-me devagarinho e isso custou-me. Eu sabia o que tinha de fazer, mas já não estava a resultar tão bem e não foi fácil lidar com isso, porque ela agarrou-se e acabou o encontro a jogar muito bem”, resumiu a tenista nascida em Guimarães, há 23 anos.

Após terminar a oitava (e mais importante) final de singulares da carreira, o balanço é positivo: “Estou a jogar melhor, a mexer-me bem e sinto-me preparada para estas batalhas, por isso podem vir coisas bastante boas daqui para a frente." Para a história, fica a participação na quarta mais importante final na história do ténis feminino português e os 48 pontos conquistados garantem a Jorge um novo máximo pessoal no ranking mundial, à volta do 280.º lugar, que consolida o estatuto de melhor tenista portuguesa da actualidade.

Para Abduraimova, a conquista do 13.º título será marcante, pois nunca tinha conquistado um evento desta cotação. "É um torneio importante, que significa muito para mim. O primeiro set foi muito complicado e confuso, porque ela jogou bem e também porque estava muito vento. Mas depois tentei abstrair-me do apoio do público, tornei-me mais paciente, esperei pelo meu momento e, aos poucos, consegui impor o meu jogo e dar a volta”, explicou a tenista de 28 anos, que levou os 80 pontos e cerca de oito mil euros destinados à vencedora.