Por Alvalade está tudo calmo

Imaginemos que uma equipa de um desporto colectivo fica com pouco ou nada por que lutar numa prova por jornadas que ainda não terminou. Opção 1) Vai estar desanimada e pouco motivada e, nessa medida, haverá problemas para jogar bem nos jogos que faltam. Opção 2) Vai estar livre, leve e solta, sem a pressão do resultado, e, nessa medida, vai jogar melhor.

É neste paradigma que caminhará o Sporting até ao final da época. Neste domingo, preferiu a opção 2. Apareceu solto e leve no duelo frente ao Famalicão, que terminou com 2-1, em Alvalade, com golos de Morita, Esgaio e Coates (própria baliza).

Este resultado na I Liga não significa grande coisa para os “leões”, que, com 64 pontos, já não deverão subir ao terceiro lugar nem cair ao quinto. Já o Famalicão acaba a jornada perdendo o sexto lugar para o Vitória de Guimarães.

Superioridade na ala

Tentando um jogo de pares na pressão à construção do Sporting, o Famalicão passou por um dilema permanente: entregar os seus alas à pressão aos centrais “leoninos” ou deixá-los de olho nos alas/laterais do Sporting. E os “leões”, como fazem quando o adversário opta por este tipo de modelo, fizeram por provocar problemas pelo corredor.

Sobretudo pelo lado direito, o Sporting movia Diomande para atrair um jogador do Famalicão Se Esgaio e Edwards tivessem marcação de Sanca e Rúben Lima, então havia dois contra dois. Se o Famalicão movesse mais um jogador, então o central “leonino” teria de o atrair e garantir que o dois contra dois se mantinha.

Foi isso que aconteceu aos 18’, quando Diomande atraiu Columbatto e deixou Sanca e Lima perante as trocas posicionais de Edwards e Esgaio. Os jogadores “leoninos” criaram o desequilíbrio e Edwards, no um contra um contra Lima, criou um cruzamento para finalização de Morita.

E a solução aconteceu também aos 32’ e 39’, ainda que sem definição competente de Edwards. Mesmo conseguindo mobilizar muitos jogadores para o momento ofensivo, o Famalicão criou pouco perigo, destacando-se apenas um remate defendido por Adán após uma escorregadela de Diomande.

Positivo/Negativo Positivo Edwards Não definiu sempre bem, mas esteve muito em jogo e com várias jogadas de qualidade. Esteve nos dois golos.

Positivo Sanca Tal como Edwards, não definiu sempre bem, mas teve várias acções ofensivas de qualidade. Negativo Diomande Uma mão-cheia de passes falhados e dois erros que poderiam ter custado golos. Amorim tirou-o aos 56’.

Negativo Famalicão Enquanto não entraram Jaime, Cádiz e Moura teve pouca qualidade ofensiva, num jogo em que João Pedro Sousa, entre jogos de Taça com o FC Porto, rodou os jogadores.

E foi também um erro técnico defensivo que deu a Edwards a possibilidade de isolar Pedro Gonçalves, que falhou perante Luiz Júnior.

Estes dois lances mostravam que havia perigo sobretudo por erros individuais, mas o Sporting estava, na globalidade, mais forte na partida e com controlo quase total do jogo.

Esgaio marcou

Para a segunda parte o Famalicão trouxe um médio mais físico, Youssouf, para o lugar do mais “refinado” Columbatto e isso inicialmente tirou alguma capacidade à equipa de ligar o seu jogo – algo que até ao intervalo, mesmo que sem especial perigo, foi acontecendo com alguma frequência.

Com o decorrer dos minutos notou-se um menor fulgor físico minhoto na cobertura dos espaços, algo que, conjugado com a presença de Morita uns metros mais adiante, criou atrasos e desequilíbrios entre linhas que não estavam a ser comuns.

Nuno Santos esteve duas vezes perto do golo e, aos 60’, deu-se um momento há muito aguardado pelas bancadas de Alvalade. 123 jogos depois, Ricardo Esgaio marcou pela equipa principal do Sporting.

Houve recuperação em zona adiantada – acção importante de Ugarte num movimento defensivo “à Palhinha” –, remate de Edwards e recarga de Esgaio após defesa de Luiz Júnior.

Aos 59’, com o Sporting balanceado para o ataque, o Famalicão criou uma boa jogada que teve cruzamento de Aguirregarribia e autogolo de Coates.

O Famalicão, que já tinha Cádiz, Jaime e Moura em campo, beneficiava desse talento extra, ganhou alguma motivação com o golo, chegou-se à frente e poderia ter marcado o 2-2 aos 77’ – Adán voltou a salvar.

O Sporting sofreu mais do que parecia que ia sofrer, mas a vitória acaba por ajustar-se.