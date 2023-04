Palcos da semana: Eu.Clides, O Fim, uma mostra teatral, Síndrome de Lisboa e 5L

Abrigo e coesão à mostra

Tanto se dirige à Porta do Céu com as marionetas que vêm da Geórgia com Nodar Dumbadze no coração, como se abriga no Women’s Shelter montado por um grupo do Quirguistão para abordar a violência de género. Também olhará para Os Pássaros usados pela anfitriã Companhia de Teatro de Braga para espelhar “esta Europa submersa numa guerra imperialista”. E entrará na Casa Rosmer de Ibsen, numa co-produção com a italiana Akròama.

São alguns dos espectáculos levados à cena na segunda edição da MIT - Mostra Internacional de Teatro, que se espalha por três cidades com 15 sessões no total, dadas por mais de 50 artistas de sete países. É um festival que pretende, como sublinha a organização, “afirmar-se como mais uma ferramenta para a coesão social e reconhecimento do outro”. Nesse espírito, metade das receitas de bilheteira revertem para o Teatro Nacional da Região de Kherson (Ucrânia).

BRAGA Theatro Circo e Museu dos Biscainhos

BARCELOS Teatro Gil Vicente

MAIA Quinta da Caverneira

Bilhetes de 3€ a 8€

Eu.Clides em Declive

Honras à herança musical de Cabo Verde, uns rasgos de gospel, um pitada de electrónica, cordas tocadas na guitarra clássica em que se especializou. De tudo isto se faz Declive, o primeiro longa-duração de Eu.Clides.

O álbum condensa referências de um percurso que passou, por exemplo, por acompanhar Daara J Family e Mayra Andrade em digressão, por criar um Tempo torto com Branko e por participar no Festival da Canção, em 2021, onde chegou à final com um Volte-face com música de Pedro da Linha e letra de Tota – parceiros que Eu.Clides voltou a chamar para este seu Declive.

LISBOA LuxFrágil

Dia 4 de Maio, às 22h30

Bilhetes a 15€ PORTO M.Ou.Co

Dia 2 de Junho, às 21h

Bilhetes a 15€

Síndrome de Lisboa, como tratar

A ideia para a peça nasceu da tragédia de perder um amigo autodestrutivo. De como se lida com isso. Do confronto entre o que os psicólogos recomendam e o que grita a realidade. E, no entanto, é uma comédia.

É conhecida a busca de Carlos Coutinho Vilhena por novos ângulos, seja em modo stand-up, a aquecer a Altice Arena para Bruno Nogueira, a fazer rádio ou a produzir “documentários fingidos” como O Resto da Tua Vida. A diluição entre o real e o ficcional volta a valer para Síndrome de Lisboa (o título há-de ser explicado em cena, mas está relacionado uma certa altivez provinciana, notada pelo autor nas grandes urbes lusas).

Tudo acontece num consultório. Ele faz de paciente contrariado. Talvez seja o último daquela terapeuta, a que Catarina Rebelo dá vida, fazendo uso da sua bagagem em psicologia para encarnar essa profissional também em crise, também ela devastada por uma perda.

A actriz, que entrou no Clube da Felicidade que Vilhena lançou em 2021, não é a única cúmplice habitual a juntar-se ao humorista: a escrita é assinada a meias com Pedro Durão e a encenação é de João André. A peça estreia-se em Coimbra, já com lotação esgotada, seguindo depois para uma digressão nacional que, até meados de Junho, visita Águeda, Torres Novas, Guimarães, Lisboa e Porto.

COIMBRA Teatro Académico Gil Vicente

Dia 4 de Maio, às 22h

Bilhetes de 15€ a 17,50€

A aproximação d’O Fim

O ainda jovem Momento - Artistas Independentes atinge O Fim com Gonçalo M. Tavares. É de um texto inédito do escritor que brota a nova criação do grupo, com estreia absoluta em Ponte de Lima e alcance estendido, depois, a Loulé, Famalicão, Lisboa e Leiria.

Numa parceria que a companhia descreve como “verdadeiramente simbiótica”, A Velhice de Tavares dá origem, nas mãos do director e encenador Diogo Freitas, a este espectáculo sobre a finitude nas mais diversas acepções: término, alívio, desespero, esperança, vazio, morte, etapa de um ciclo, fecho de outro, recomeço.

Teatro, dança e novo circo contribuem para explorar, “do pálido realismo ao saturado surrealismo”, o(s) sentido(s) do fim, representando “as fases da vida que forçam o recordar daquilo que, como seres humanos, melhor gostamos de esquecer: a efemeridade da vida”, acrescentam.

PONTE DE LIMA Teatro Diogo Bernardes

Dia 5 de Maio, às 21h30

Bilhetes a 3€

Os cinco e mais alguns

Língua, livros, literatura, leitura e livrarias. São estes os vértices que cabem no nome do Lisboa 5L, nascido e criado para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E na área desses vértices cabe muito mais.

Dirigido por José Pinho, o festival elege para a quarta edição o tema Centro e Fugas, para “celebrar a multiculturalidade e as ligações entre centro e periferias da cidade”. Manifesta-se em mesas-redondas, debates, homenagens motivadas por sete centenários (Eduardo Lourenço, Eugénio de Andrade, Mário Cesariny, Mário-Henrique Leiria, Millôr Fernandes, Natália Correia e Urbano Tavares Rodrigues), cinema, performances, concertos, teatro, itinerários, cursos, oficinas, visitas guiadas e muitas outras iniciativas.

Alexandra Prado Coelho, Cândida Pinto, Capicua, Cláudia Lucas Chéu, Dulce Maria Cardoso, Gregorio Duvivier, Jokha Alharthi, Kalaf Epalanga, Lídia Jorge, Nástio Mosquito e Taiye Selasi fazem parte da lista de convidados. António Brito Guterres, Antonio Grassi, Catarina Magro, Isabel Lucas, Joana Pinho, Nuno Artur Silva, Raquel Santos e Rita Marquilhas assumem a curadoria.