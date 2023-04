Moon Bin (1998-2023), mais uma estrela deixa o mundo (cada vez menos) perfeito do k-pop

Em entrevista à Cosmopolitan, no ano passado, perguntaram a Moon Bin o que faria se fosse um anjo. “Daria mais uma oportunidade a quem se suicidou”, respondeu. A 20 de Abril, o cantor do grupo de k-pop Astro foi encontrado morto no seu apartamento em Gangnam, Seul. Segundo as autoridades sul-coreanas, ter-se-á suicidado. Tinha 25 anos.

