O Gnration abriu há dez anos para preencher um lugar que ninguém ocupava

O espaço cultural de Braga celebrou uma década de existência no sábado com um dia aberto

As crianças estão dispostas num semicírculo, os adultos atrás a acompanhar, e a maestra Ece Canli à esquerda a iniciar o compasso. Há um sintetizador, a que se sucede uma bateria e depois uma flauta. Junta-se-lhes uma voz etérea, o entrelaçamento de violinos, violoncelos e melódicas e o exotismo do harmónio, do rubab e do dhol, instrumentos afegãos. É clássico com experimentação. É concerto que junta uma artista que trabalha com propostas exploratórias a uma orquestra de músicos amadores e a alunos de um conservatório de música. É Gnration.