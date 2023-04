A vida num só dia

É rara a noite em que me deite, mais morto do que vivo, e não adormeça a pensar no que aconteceu com o meu dia. Acordei fresco e cheio de genica, convencido de que tudo era possível. Fiz tantos planos! Mas, à medida que a tarde e a noite se iam arrastando, fui perdendo a energia, até estar aqui depositado, à espera de que o sono tenha pena de mim.

