O discurso do deputado Rui Tavares (R.T.) na sessão comemorativa do 25 de Abril devia ser distribuído, gratuitamente, ao povo português. Foi breve, mas incisivo e pedagógico e mostrou a hipocrisia reinante na Assembleia da República. Chamou a atenção para um acontecimento que a imprensa e as televisões quase não falaram, o que é sintomático do estado da informação em Portugal – a visita recente da Presidente da Hungria a Portugal. Mas disse mais e talvez o essencial – que a campanha de Viktor Orbán na Hungria, para chegar ao poder, foi igualzinha à campanha de Bolsonaro e ao discurso de Ventura em Portugal. Clamando contra a podridão do sistema e contra a corrupção, quando chegado ao poder tornou o país numa autocracia e colocou os seus amigos e parentes à frente das empresas e dos lugares de Estado.

As boas intenções proclamadas pela extrema-direita mundial, de purificar o sistema político, são, afinal, o desejo de fazer o mesmo, agravado pela destruição da democracia. O Parlamento português recebeu um alto dirigente da Hungria sem ninguém se opor ou fazer críticas, só porque a Hungria é membro da UE e a senhora em causa ser de extrema-direita. Onde estavam os pseudodemocratas que tanto barulho fizeram com Lula, chefe de Estado de um país democrata? Dois pesos e duas medidas e muita hipocrisia. Só um historiador como R.T. pode ir ao fundo das questões e mostrar a todos as realidades políticas que se repetem, infelizmente, na História.

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

Democracia representativa e totalitarismos

Não posso deixar de felicitar Angélique Da Teresa, vice-presidente da IL, pelo artigo publicado no PÚBLICO de quinta-feira, pela resposta certeira ao artigo publicado anteontem de Carmo Afonso. É de facto estranho que Carmo Afonso ponha em causa que os regimes comunistas não são totalitários, formal ou informalmente. Veja-se, aliás, o que sucedeu em Portugal entre 15 de Março e 25 de Novembro de 1975. Nessa altura, Carmo Afonso deveria ser uma criança, mas eu, com os meus 79 anos, lembro-me bem das barbaridades que sucederam nesse período, instigadas pelos extremistas de esquerda e comunistas, civis e militares.

Lembro que a 25 de Abril corrente um deputado da Duma (parlamento Russo) afirmou que deveriam voltar aos tempos do estalinismo “para repor a disciplina”. Grandes democratas!

Carlos Seara Cardoso, Porto

Equivalências falaciosas

Fez-me bem ler a crónica de Carmo Afonso (C.A.), no PÚBLICO de 26 de Abril. Confirma a tese que eu venho congeminando há anos para compreender o fenómeno de se misturar na mesma frase o antifascismo com o anticomunismo. Celebrar o fim do fascismo em Portugal faz todo o sentido, sobretudo para quem cá viveu enquanto ele existiu, ou respeita as memórias dos seus pais ou avós. Já celebrar o anticomunismo não pode ter o mesmo valor, pela simplicíssima razão de que, não obstante alguns “papões”, nunca vivemos em comunismo. C.A. tem o cuidado de lembrar que, aos milhares de comunistas que foram presos, torturados e até assassinados, “por serem a resistência ao regime”, devemos a liberdade democrática. Que me conste, nada devemos aos anticomunistas que não só não foram presos e torturados, como não nos libertaram de jugo nenhum. <_o3a_p>

Acima de tudo, agradeço a C.A. a escalpelização da ideia de “liberdade” que, só aparentemente, é do domínio comum. A liberdade alardeada pela IL e outros anticomunistas nada tem a ver com a “liberdade colectiva e material” que o povo, em 1974, demonstrou querer ao confrontar as classes dominantes na altura. A liberdade que não lhes sai da cabeça é apenas a “individual e económica”, pela qual anseiam para, em seu nome, exercerem sobre todos os outros o poderio da força económica e financeira, criando lobbies, monopólios e cartéis.<_o3a_p>

Em Portugal, é espúrio tentar fazer a equivalência do fascismo com o comunismo. Daquele, sabemos tudo, deste, sabemos apenas — e já não é pouco, convenhamos — aquilo que alguns, lá muito longe, fizeram em aplicações práticas que se afastaram dos princípios fundamentais e, na realidade, deram mau resultado. Mas a confusão entre os conceitos dá muito jeito a alguns profetas do medo. São bons para defenderem a sua coutada privada… não vá o diabo tecê-las.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia