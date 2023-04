Editory Riverside Santa Apolónia: uma estação que inspirou um hotel

À noite, a estação de comboios, pintada de cor de vinho e quase deserta, parece saída de um filme de espiões do tempo da Segunda Guerra, e a entrada no escuro lobby do Editory Riverside Santa Apolónia mantém o cenário de mistério. Do lado esquerdo ficam os dois elevadores e do direito a escadaria de pedra que nos leva até aos andares superiores — são três pisos, onde ficam os 126 quartos e o restaurante do hotel de luxo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt