Ténis: Francisca Jorge na final mais importante da carreira

Esta está a ser uma semana inesquecível na carreira de Francisca Jorge. A melhor tenista portuguesa da actualidade confirmou que vale mais do que o 314.º lugar que ocupa no ranking mundial, ao apurar-se para a final do Oeiras CETO Open, a quarta mais importante protagonizada por uma jogadora lusa na história do ténis nacional e que lhe garante desde já um novo máximo pessoal no ranking mundial.

Nas meias-finais do torneio ITF W60, Francisca Jorge dominou a mexicana Fernanda Contreras Gomez (189.ª), por 6-4, 6-2. No entanto, foram precisos cinco match-points no derradeiro jogo para a sexta cabeça de série ser eliminada, em 96 minutos. “Foi uma muito boa prestação, sei que tenho de manter a lucidez nos pontos importantes e acho que mostrei um bom nível nesses momentos decisivos. Todos os match-points foram bem jogados, ela jogou bem um ou outro, houve em que tive um vólei em cima da rede, mas o vento tirou-me a bola do sweet spot, mas estou contente por ter fechado nesse jogo”, explicou Jorge.

Esta é a oitava vez em que a tenista vimaranense disputa uma final de singulares no circuito profissional (venceu três: duas em torneios W15 e outra num W25), mas a mais importante até ao momento. Antes, só Michelle Brito e Maria João Koehler estiveram em finais de maior cotação.

No derradeiro encontro do Oeiras CETO Open (domingo, 11 horas), a número um lusa vai defrontar a uzbeque Nigina Abduraimova (184.ª), que venceu a belga Greet Minnen (173.ª e ex-69.ª), por 7-6 (7/5), 6-3. Independentemente do resultado, Jorge tem garantida a entrada no top 280, no ranking que será apenas actualizado no dia 8, em virtude de estar a decorrer o Mutua Madrid Open, torneio Masters 1000 que termina no dia 7.

Em Itália, Francisco Cabral conquistou o título de pares no Challenger de Roma, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, depois de derrotarem na final, o cazaque Andrey Golubev e o ucraniano Denys Molchanov, por 6-3, 6-1. É o 11.º título no Challenger Tour para Cabral que, nesta variante, conta um total de 26 troféus, incluindo dois do ATP Tour.