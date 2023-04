Principal colecção de sementes da Ucrânia muda de local por segurança

A Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (FAO, no acrónimo em inglês) deslocou a principal colecção de sementes da Ucrânia de Kharkiv, no Leste do país, para um local mais seguro no Oeste da Ucrânia, anunciou a organização esta sexta-feira em comunicado. O transporte foi feito com a ajuda da União Europeia.

Ninguém sabia bem qual era o estado actual do Banco Nacional Genético de Kharkiv. Em Maio de 2022, surgiram notícias de que poderia estar ameaçado por bombardeamentos russos. Relatos que se seguiram – e que eram contraditórios – sugeriram que o edifício tinha, de facto, sido atingido ou que não se sabia qual a sua situação. Em comunicado, a FAO refere que nesse mês um bombardeamento danificou infra-estruturas do banco.

“À medida que o conflito se intensificou, cientistas de todo o mundo contactaram o Secretariado do Tratado Internacional de Plantas para alertar para o perigo que a principal colecção de sementes da Ucrânia corria em Kharkiv”, nota no comunicado Kent Nnadozie, o secretário da FAO para o Tratado Internacional em Recursos Genéticos das Plantas para a Alimentação e Agricultura. “Esta colecção única tem um valor global para o futuro da segurança alimentar e a sustentabilidade agrícola.”

Agora, conseguiu-se deslocar a colecção para uma localização segura no Oeste do país, a cerca de 1000 quilómetros da antiga localização. Além da FAO e da União Europeia, ajudaram nesta operação a Academia de Ciências Agrárias da Ucrânia, o Tratado Internacional de Plantas e a organização internacional Crop Trust. “Esta actividade pretende assegurar e salvaguardar o Sistema de Recursos Genéticos das Plantas da Ucrânia e reabilitá-lo de uma forma racional e eficaz”, afirma também em comunicado Christian Ben Hell, delegado da União Europeia do sector da agricultura na Ucrânia. Pretende-se agora procurar uma solução de longo prazo.

Um banco de sementes como este é um “guardião” da diversidade genética das plantas de um país relacionada com a agricultura. Em 2021, a Ucrânia estimava que se guardavam neste banco mais de 150.000 materiais genéticos de plantas, correspondentes 1802 espécies de plantas.