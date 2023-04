Rui Pinto (afinal) não conseguiu espiar Bruno de Carvalho nem Jorge Jesus

Ao contrário do que constava na acusação, Rui Pinto não conseguiu espiar Bruno de Carvalho nem Jorge Jesus, respectivamente ex-presidente e ex-treinador do Sporting. Esta é uma das alterações não substanciais dos factos do processo, mudanças que motivaram o reagendamento da leitura da sentença para o dia 13 de Julho.

No despacho, a que o PÚBLICO teve acesso, foram corrigidos alguns dos muitos acessos ilegítimos imputados a Rui Pinto entre 20 de Julho e 30 de Setembro de 2015. Ambos dados como “concretizados” pela acusação, foram agora revertidos, numa das principais alterações não substanciais dos factos descritos na acusação que resulta do depoimento das testemunhas ao longo do julgamento. Também foram confirmados outros acessos informáticos bem sucedidos que o Ministério Público tinha dado como falhados.

Por outro lado, concluíram os juízes, quando o então advogado do hacker, Aníbal Pinto, se reuniu, em Outubro de 2015, com representantes do fundo de investimento Doyen numa área de serviço de Oeiras, supostamente para extorquir dinheiro a esta organização ligada ao mundo do futebol, já estava ciente de que as autoridades andavam na peugada do seu cliente Rui Pinto. "Antes do encontro, Aníbal Pinto havia tido conhecimento do envolvimento da Polícia Judiciária nesta questão, nomeadamente por captura de um ofício da polícia interceptado por Rui Pinto" através do motor de busca russo Yandex, pode ler-se no despacho proferido esta sexta-feira pelo tribunal.

Diz a acusação que o advogado terá mesmo comentado com os representantes da Doyen o envolvimento das autoridades - tendo, ainda assim, tentado negociar pagamentos ao pirata informático. Em troca, Rui Pinto deixaria de publicar online informações confidenciais sobre os negócios do fundo de investimento com os clubes de futebol e os jogadores. O encontro foi vigiado por inspectores da Judiciária. Nesta altura a identidade do jovem era ainda desconhecida, e Aníbal Pinto também não a terá revelado aos seus interlocutores. Só duas semanas mais tarde o advogado havia de informar a Doyen que afinal desistia da transacção, refere também o despacho de acusação, por um lado por recear cair nas teias da lei mas também por ter percebido que o fundo de investimento nunca tivera intenção de lhe pagar a si e ao seu cliente.

Rui Pinto está actualmente acusado da autoria de 90 crimes, respondendo por um crime de tentativa de extorsão, seis de acesso ilegítimo, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência e um de sabotagem informática. O segundo arguido neste processo, o advogado Aníbal Pinto, é acusado de um crime de extorsão na forma tentada.

É ainda dito no despacho que o pirata informático “bem sabia que lhe era vedado o acesso ao sistema informático partilhado pela Doyen” e a consciência de que as comunicações a que acedeu “continham dados pessoais de terceiros” e “eram reservadas a um conjunto limitado de pessoas”.

“Vamos ler calmamente, temos dez dias para nos pronunciarmos”, começou por dizer Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto, à saída do tribunal. Admitindo ter tido apenas tempo para “ler por alto” o despacho apresentado na sala de audiências, o causídico pediu tempo para analisar o que está em causa.