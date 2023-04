És da Universidade do Porto? Procuram-se voluntários para passear cães

As inscrições estão abertas até ao final de Abril, mas estão reservadas à comunidade académica da Universidade do Porto. Os passeios começam em Setembro e terminam em Agosto de 2024.

A Faculdade de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), no Porto, lançou um concurso a pensar em todas as pessoas que não resistem a um cão: está à procura de voluntários para passearem os 17 beagles que têm nas instalações.

As inscrições para o programa Voluntariado no Canil são reservadas à comunidade académica e estão abertas até ao final deste mês de Abril. Quanto aos passeios, começam em Setembro e terminam em Agosto de 2024.

Cada participante pode levar à trela um ou dois cães durante 30 a 40 minutos, lê-se no site da universidade. Contudo, os passeios terão de ser nas imediações do ICBAS e com a supervisão de um técnico de forma a garantir a segurança.

Os passeios vão acontecer de entre as 10h e as 14h de segunda a domingo, incluindo feriados e férias escolares, no entanto, os participantes podem escolher o horário que lhes for mais conveniente e a frequência da participação.

A par disto, os voluntários poderão ainda socializar com os animais no canil da instituição.

As visitas são agendadas através do um grupo no WhatsApp "até ao dia anterior ao pretendido" e mediante as vagas mensais disponíveis no calendário. “O número máximo de participantes é de dois voluntários por marcação, sendo que as vagas serão ocupadas por ordem de pedido”, acrescenta o comunicado.

Para participares, basta preencheres o formulário do site do ICBAS e cumprires as regras que incluem não alimentar os animais ou tirar fotografias.