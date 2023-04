A ofensiva russa contra os traidores e a contra-ofensiva ucraniana contra a ocupação

Com os ucranianos a afirmarem que a sua aguardada contra-ofensiva para recuperar parte do território hoje nas mãos das forças russas está prestes a começar, a Rússia tenta calar possíveis vozes críticas agravando penas de prisão, ameaçando com deportação aqueles que não quiserem a cidadania russa na Ucrânia ocupada, ao mesmo tempo que está a preparar-se para enviar a energia produzida pela central nuclear de Zaporijjia para as regiões ucranianas actualmente em seu poder.

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou esta sexta-feira o decreto-lei aprovado pelo Parlamento que aumenta as sentenças por traição de 20 anos para prisão perpétua, por “acto terrorista” de 15 para 20 anos de cadeia, tal como por sabotagem. Sendo que traição e terrorismo podem incluir delitos de opinião ou ofensas que ponham em causa a linha oficial do Governo em relação à sua “operação militar especial” na Ucrânia.

Também promulgada pelo chefe de Estado foi a lei que retira a nacionalidade russa a um estrangeiro naturalizado que “ameace a segurança nacional”.

O decreto assinado por Putin abre a possibilidade de qualquer ucraniano (ou residente) em território ocupado pelos russos na Ucrânia de poder pedir a cidadania russa a partir de 1 de Julho de 2024. Ao mesmo tempo, a legislação destinada às regiões que Moscovo anexou ilegalmente (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijjia) prevê que quem não o fizer fique sujeito à possibilidade de deportação.

Para a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Malyar, citada pela Reuters, a Rússia está a preparar-se para realizar uma “maquilhagem étnica” nos territórios ocupados, expulsando ucranianos que não queiram ser russos e instalando russos vindo de zonas remotas do seu país, numa colonização forçada dessas zonas.

A partir da entrada em vigor da nova legislação, todos aqueles que sejam vistos como ameaças à segurança nacional russa ou participem em reuniões ou manifestações não autorizadas nas zonas ocupadas podem ser facilmente deportados.

Nova ofensiva

Depois de uma relativa calmaria no teatro de guerra nas últimas semanas, a barragem de mísseis e drones que a Rússia disparou na madrugada desta sexta-feira contra território ucraniano (os primeiros desde o princípio de Março) deixa antever novas movimentações militares de ambos os lados, nomeadamente a tão referida contra-ofensiva ucraniana prevista para a Primavera.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu no Telegram, com imagens dos danos causados pelos mísseis, que “este terrorismo russo tem de enfrentar uma resposta adequada da Ucrânia e do mundo”.

E o ministro ucraniano da Defesa, Oleskii Reznikov, falando numa conferência de imprensa virtual, adiantou que a contra-ofensiva está para breve. “Assim que Deus quiser, o clima permitir e haja uma decisão dos comandantes, iremos fazê-lo.” Segundo o governante, citado pela Reuters, as forças ucranianas estão num “grau elevado de prontidão” e o novo armamento recebido dos aliados será o “punho de ferro” que atingirá o inimigo.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, garantiu esta semana que os aliados de Kiev já entregaram quase todos os veículos de combate prometidos. Ao mesmo tempo, milhares de soldados treinados em bases ocidentais estão preparados para dar o seu contributo ao esforço de guerra.

No entanto, Dmitro Kuleba, ministro de Negócios Estrangeiros ucranianos, tentou baixar a euforia em relação à possível nova ofensiva das forças ucranianas, sublinhando que a única "batalha decisiva" para o resultado da guerra "seria aquela que levaria à libertação total dos territórios ucranianos".