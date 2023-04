Metro de Lisboa encerrado entre Campo Grande e Rato de sábado a segunda-feira

As obras de expansão das linhas Amarela e Verde vão gerar constrangimentos até Julho. Metropolitano de Lisboa assegura comboios de três e seis carruagens como alternativa.

O troço da Linha Amarela do Metro de Lisboa que liga as estações Campo Grande e Rato vai estar encerrado entre sábado e segunda-feira, devido às obras nas linhas Amarela e Verde, informou o Metropolitano de Lisboa.

Em comunicado, a empresa alertou que a concretização do prolongamento das linhas Amarela e Verde (Rato - Cais do Sodré) vai obrigar a interrupções na circulação em parte destes percursos entre 29 de Abril e 7 de Julho.

Neste fim-de-semana prolongado, o serviço de transporte na Linha Amarela será realizado apenas entre o Campo Grande e Odivelas, nos dois sentidos.

No período de 2 de Maio a 7 de Julho, na Linha Amarela estará encerrado o troço entre o Campo Grande e a Cidade Universitária, enquanto na linha Verde a circulação vai estar interrompida entre Telheiras e o Campo Grande, com o fecho da estação de Telheiras.

Durante este período, na Linha Amarela, a circulação no troço Campo Grande - Odivelas irá ser feita com comboios de três carruagens. Em simultâneo, no troço Cidade Universitária - Rato vão circular comboios de seis carruagens, em ambos os sentidos.

Já na Linha Verde, o serviço entre o Campo Grande e o Cais do Sodré será realizado com comboios de três carruagens numa fase inicial e em ambos os sentidos, informou a empresa.

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, está previsto que a circulação normal nas linhas seja retomada às 06h30 de 8 de Julho.

"Para mitigar os impactos causados durante estes períodos, o Metropolitano de Lisboa aumentará a oferta de comboios na Linha Verde, reduzindo assim o tempo de espera nessa linha, articulando também com outros operadores de transporte o reforço das suas carreiras", esclareceu a empresa.

Os constrangimentos no funcionamento do serviço, acrescentou a transportadora, "são imprescindíveis" para permitir a execução de trabalhos, que, "pela sua natureza e complexidade, não são compatíveis com a circulação dos comboios".

Com inauguração prevista em 2024, a nova Linha Circular, que vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede, irá criar um anel circular no centro de Lisboa, e interfaces que conjugam e integram vários modos de transporte.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente, entre as 06h30 e a uma da manhã, com quatro linhas: Amarela (Rato - Odivelas), Verde (Telheiras - Cais do Sodré), Azul (Reboleira - Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto - São Sebastião).