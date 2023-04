A filha adolescente tem objectivos, mas fica na cama e não passa à acção

A minha filha, uma adolescente a frequentar o liceu, parece estar bloqueada. Ela tem objectivos, mas não faz progressos e passa muito tempo na cama. Se tento falar com ela sobre o assunto, fica zangada. Ao mesmo tempo, não quer a minha interferência e não faz certas coisas a não ser que eu a "ajude". Ela tem um terapeuta e gosta das sessões, mas não vejo grandes mudanças de comportamento. Ela diz que quer um emprego, tirar a carta de condução e ter passatempos, mas só fala sobre isso e não passa à acção. Qual é o meu papel aqui? Não me meto no assunto e deixo as coisas correrem como podem? Há alguma coisa não ofensiva que eu possa fazer para a ajudar?

