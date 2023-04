Como serão William e Kate em The Crown? Netflix divulga as primeiras imagens

The Crown já vai para a sexta temporada e serviu para renovar o interesse sobre a família real britânica ou até apresentá-la às novas gerações através do streaming. Agora, a Netflix revelou as primeiras imagens de quem irá interpretar os príncipes William e Kate nos derradeiros episódios da série. Os escolhidos são Ed McVey e Meg Bellamy.

A trama da ficção está cada vez mais próxima da história contemporânea e chegou a vez de se contar a história de amor de William e Kate. As primeiras imagens divulgadas da próxima temporada do sucesso The Crown mostram o que terá sido o início do namoro dos dois estudantes na Universidade de St Andrews, na Escócia, onde se conheceram em 2001.

Além de uma imagem do casal de mãos dadas, tem-se um melhor vislumbre da ficcionada Kate, numa imagem onde aparentemente está numa sala de aulas. Já William surge sentado num sofá de brocados. Espera-se que os dois sejam as personagens centrais da trama que, nas últimas temporadas, se focou essencialmente na princesa Diana, ultimamente interpretada por Elizabeth Debicki.

A first look at Prince William (Ed McVey) and Kate Middleton (Meg Bellamy) from the sixth and final season of The Crown, coming 2023. pic.twitter.com/hputORVqGt — The Crown (@TheCrownNetflix) April 27, 2023

A personagem de William não é uma novidade na série, mas até agora só apareceu enquanto criança, nos primeiros dias de Eton College, onde entrou em 1995. O jovem actor que lhe dará vida, Ed McVey, era praticamente desconhecido e, aliás, reúne pouco mais de seis mil seguidores no Instagram. Na página do IMDB, o currículo apenas contém a participação na série da Netflix. De acordo com a revista Haper’s Bazaar, terá estudado no Drama Centre em Londres e fez apenas participações em peças de teatro.

O mesmo acontece com Meg Bellamy, que, de acordo com a mesma revista, terá nascido em 2003 e só participou na curta-metragem escolar The Prince of Savile Row. Como primeiro papel “a sério” vai dar vida a Kate Middleton.

Os dois jovens vão passar a estar nas bocas do mudo, já que a série é um êxito da plataforma de streaming. Depois da rainha Isabel II morrer, os números de visionamento da série escrita por Peter Morgan aumentaram 500%. Em 2020, tinha-se noticiado que a quinta temporada seria a última do drama, mas a produção acabou por se estender por mais um ano.

Não se sabe que momento da história dos príncipes de Gales a série alcançará. Neste sábado, 29 de Abril, William e Kate celebram 12 anos de casamento, uma união imaculada, isenta de escândalos conjugais — se não contarmos com as acusações lançadas por Harry e Meghan.

Foto Os príncipes numa visita ao País de Gales esta quarta-feira, 27 de Abril REUTERS/POOL

“Waity Katie”, como ficou conhecida devido aos longos anos em que esteve à espera do pedido de casamento, está cada vez mais próxima do trono britânico, sendo mulher do herdeiro e mãe dos três príncipes a encabeçar a linha de sucessão — George, Charlotte e Louis.