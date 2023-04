Max Verstappen e a vida nada perfeita dos pilotos de Fórmula 1

O campeão do mundo criticou o campeonato tão longo e deixou no ar a possibilidade de deixar a Fórmula 1 em 2028. Diz que quer fazer outras coisas e que não se motiva com eventuais recordes de títulos.

“Isto pode soar bizarro para as pessoas de fora – e provavelmente eu diria o mesmo se estivesse nessa posição –, mas estar na Fórmula 1 não é como as pessoas pensam que é”. Estas palavras foram de Max Verstappen, nesta quinta-feira, à margem do Grande Prémio do Azerbaijão, agendado para este fim-de-semana.

A reflexão do campeão do mundo deixa no ar a possibilidade de a F1 não ser, para Max, um projecto único de futuro. “Gosto de correr e de ganhar. E sei que tenho bom salário e uma boa vida. Mas será realmente uma boa vida?”, questiona, citado pela BBC. E desenvolve: “Sim, é uma vida incrível e posso fazer muita coisa. Sou muito independente. Mas há sempre um limite para algumas coisas".

"Por vezes, chegamos a um ponto em que queremos fazer outra coisa. Sinto que se chegarmos a um ponto em que é demasiado, será tempo para uma mudança”, conclui. E esta ideia não é mais do que o alerta geral do neerlandês para o contrato com a Red Bull que acaba em 2028 e para a sobrecarga de provas no Mundial, que tem 23 corridas, mais do que em qualquer outro ano.

Verstappen tem dúvidas de que um campeonato tão longo e tão denso seja benéfico e já disse até que as novas corridas sprint de sábado não são uma ideia brilhante, preferindo as corridas tradicionais ao domingo.

Max garante, assim, que em 2028, com o final do vínculo, vai rever a continuidade na Fórmula 1.

Quer ser dono de uma equipa

Verstappen complementou esta reflexão com a garantia de que tem objectivos na vida que saem da esfera da Fórmula 1.

“Quero fazer outras coisas. Um pouco como o Fernando Alonso fez. Há pessoas que adoram correr e é a única coisa que sabem e querem fazer. Mas eu estou um pouco mais no meio. Adoro correr, mas também quero outras coisas”.

Entre essas coisas, Verstappen destacou outros tipos de automobilismo – falou das provas de resistência –, mas também ser dono da sua própria equipa.

E garante que não tem a ambição de conquistar sete títulos mundiais. Quer ganhar enquanto a F1 o divertir, mas não se imagina a longo prazo no Mundial.