Fim-de-semana na TV: Legacy e o Chelsea Hotel entre Danças na Cidade

CINEMA

Brooklyn

Fox Life, sábado, 22h20

Década de 1950. Decidida a viver o sonho americano, a jovem irlandesa Eilis Lacey aventura-se numa longa viagem até aos EUA. Fixa-se em Brooklyn, Nova Iorque, onde arranja uma casa e um emprego. Com o passar do tempo, as saudades tornam a sua estadia quase insuportável e ela considera a hipótese de desistir de tudo e voltar para a Irlanda.

Mas entretanto conhece Tony (Emory Cohen), um bombeiro italiano por quem se apaixona e que lhe dá uma nova esperança no futuro. A sua felicidade é interrompida por uma notícia que a obriga a regressar a casa. Eilis vê-se então dividida entre o seu novo amor e a família que tanto precisa dela.

Estreado no Festival de Cinema de Sundance, Brooklyn é a adaptação cinematográfica do romance homónimo de Colm Tóibín. Com realização de John Crowley e argumento de Nick Hornby, conta com Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Jim Broadbent e Julie Walters nos principais papéis.

Em Fúria

RTP1, sábado, 23h48

Neste thriller de Derrick Borte, com argumento de Carl Ellsworth, Russell Crowe faz o papel de um homem extremamente instável que, após matar a ex-mulher e o namorado e pegar fogo à casa onde ela mora, fica fixado em vingar-se de uma mãe solteira, interpretada por Caren Pistorius, que lhe buzinou no trânsito quando estava atrasada para o trabalho. Não é só ela que persegue: toda a gente de quem ela quer saber é também um alvo.

A Uma Hora Incerta

RTP2, sábado, 00h14

Ano de 1942. Apesar de viver sob o jugo de uma ditadura, Portugal é, para milhares de pessoas que tentam fugir da guerra que assola a Europa, uma espécie de paraíso. Boris e Laura são dois franceses que chegam a Lisboa para escapar à morte. O inspector Vargas, sentindo-se atraído por Laura, decide escondê-los no velho hotel onde vive com Marta, a mulher, e Ilda, a filha adolescente.

Quando Ilda se dá conta da presença dos refugiados e da inclinação do seu pai pela jovem mulher, deixa-se levar pelo ciúme. Decidida a afastá-la do progenitor, está disposta a tudo para os expulsar. Paulo Pires, Joana Ribeiro, Pedro Lima, Grégoire Leprince-Ringuet, Joana de Verona e Ana Padrão compõem o elenco do filme de Carlos Saboga.

Jerry Maguire

Hollywood, domingo, 13h35

Escrito e realizado por Cameron Crowe, gira em torno do agente desportivo Jerry Maguire (Tom Cruise) e da sua crise de consciência. A sua vida vai sofrer uma reviravolta graças a um astro do futebol americano que se mantém fiel aos seus serviços (Cuba Gooding Jr., Óscar de melhor actor secundário) e à mulher por quem Maguire se apaixona (Renée Zellweger).

John Wick

Fox, domingo, 17h07

Oportunidade para rever três filmes da saga de acção protagonizada por Keanu Reeves, pouco mais de um mês depois da estreia do quarto capítulo nos cinemas. O filme inaugural saiu em 2014, com realização de David Leitch e Chad Stahelski, e apresentou-nos esse assassino implacável, que saía da “reforma” para levar a cabo uma vingança pessoal. Em 2017 e 2019 chegavam as sequelas, já só com Stahelski na cadeira de realizador (é também dele o quarto). O segundo filme passa às 19h03; o terceiro, às 21h20.

Um Ano Muito Violento

AMC, domingo, 22h10

No ano de 1981, um imigrante sul-americano e a mulher lutam contra a corrupção, a violência e a decadência que grassam em Brooklyn e que ameaçam destruir tudo o que construíram. Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo e Albert Brooks dão vida ao filme de J. C. Chandor.

DOCUMENTÁRIOS

Abel de Lacerda: O Coleccionador Utópico

RTP2, sábado, 17h19

Realizado em 2021, ano do centenário do nascimento de Abel Lacerda, o documentário de Miguel Nabinho lembra a vida e obra do fundador do Museu de Arte do Caramulo. Reúne imagens de arquivo e conta com testemunhos dos historiadores de arte Raquel Henriques da Silva e Anísio Franco, do médico António José Veloso e de familiares de Lacerda.

Legacy

Odisseia, sábado, 22h30

O premiado fotógrafo, realizador e ambientalista francês Yann Arthus-Bertrand (Home - O Mundo É a Nossa Casa, Humanos, Woman - Mulher) conduz esta jornada sobre a relação entre o ser humano e o planeta. Funciona como “uma ode à beleza da natureza e da humanidade, mas também um aviso de que a vida na Terra nunca esteve tão ameaçada”, descreve a sinopse.

Dreaming Walls - Chelsea Hotel por Dentro

TVCine Edition, domingo, 9h30

Exibido na secção Heart Beat do DocLisboa 2022, o filme de Amélie van Elmbt e Maya Duverdier é um convite para entrar no lendário hotel nova-iorquino que albergou e inspirou gente tão icónica como os músicos Patti Smith, Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Leonard Cohen e Sid Vicious, o artista Andy Warhol, o escritor Arthur C. Clarke, o poeta Dylan Thomas ou o fotógrafo Robert Mapplethorpe.

Essas memórias do passado contrastam com o momento destas filmagens, em que o edifício está prestes a ser transformado numa unidade de luxo, depois de anos de obras e apesar dos protestos dos artistas residentes.

Foto Dreaming Walls - Chelsea Hotel por Dentro

O Museu de História Natural Ganha Vida

Odisseia, domingo, 19h46

David Attenborough é o guia desta visita ao museu londrino. Acontece ao anoitecer, depois do fecho das portas. Animações criadas por computador fazem com que os ossos do Diplodocus, do Archaeopteryx, da moa gigante e de outras criaturas extintas pareçam ganhar vida nas salas do edifício. O documentário foi premiado com um BAFTA.

DANÇA

Danças na Cidade

RTP2, sábado, 22h01

Neste sábado, Dia Mundial da Dança, o serão é ocupado pelas obras que quatro coreógrafos portugueses criaram ou adaptaram a “palcos” do património arquitectónico de Lisboa, em resultado de uma parceria entre a estação pública e a Companhia Nacional de Bailado, e com Márcio Simões como realizador.

O Museu Nacional de Arte Antiga acolhe Antes de Tudo, o Mais, de Daniel Gorjão; o Palácio Foz, o Sucesso Inevitável de Acontecimentos, de Tânia Carvalho; o Mosteiro dos Jerónimos, Dueto Symphony of Sorrows, de Miguel Ramalho; e o Palácio Nacional da Ajuda, Dueto Snow, de Luís Marrafa.

Foto Danças na Cidade

MÚSICA

Mísia: Animal Sentimental

RTP2, domingo, 23h42

Mísia deu voz à música de Carlos Paredes. Conviveu com tangos e boleros. Cantou Para Amália. Inspirou poetas, coreógrafos, realizadores e estilistas. E assim se passaram mais de 30 anos de uma carreira com múltiplas facetas. A mais recente dá pelo nome de Animal Sentimental e é esmiuçada neste especial televisivo. É o título do álbum que foi lançado há um ano como parte de um tríptico, juntamente com um livro e um concerto.

ENTRETENIMENTO

Festa da Flor da Madeira

RTP1, domingo, 14h22

No dia do Cortejo Alegórico da Flor, o ponto alto da festa, o canal público sintoniza-se, em directo do Funchal, no colorido desfile que prova que a Madeira é mesmo um (grande) jardim.

INFANTIL

A Blue Aventura-se na Cidade (VP)

Nick Jr., sábado, 16h30

Estreia. A cadela Blue e o seu amigo (humano) Josh, estrelas da série didáctica, lúdica e interactiva q.b. As Pistas da Blue e Tu, saltam para um filme. A aventura começa quando Josh viaja para Nova Iorque pela primeira vez, com a bagagem cheia de sonhos e os amigos a seu lado, com o objectivo de participar numa audição para um musical da Broadway. Seguem-se muitos momentos de amizade, música, dança e, claro, o maior jogo de pistas de sempre.

Capuchinho Vermelho - A Nova Aventura (VP)

Cinemundo, domingo, 14h05

Como todos sabemos, cada país tem a sua polícia especial, criada com o intuito de proteger os seus cidadãos e manter a malfeitoria sob controlo. O que até hoje não sabíamos é que, para além delas, existe a agência FPS (Felizes Para Sempre), criada para garantir um final feliz a todos os intervenientes dos contos de fadas.

Nesta aventura, Capuchinho Vermelho, Lobo Mau, Avozinha e Twitchy vão ter de esquecer as suas diferenças e formar uma equipa de resgate para salvar Hansel e Gretel das mãos da bruxa malvada. Estreada em 2011, esta é a continuação da “verdadeira” história do Capuchinho Vermelho, contada no filme de 2005, por Cory e Todd Edwards. Desta vez, a realização está entregue a Mike Disa.