O baile em câmara lenta de Arooj Aftab com Vijay Iyer e Shahzad Ismaily

Foi inesperado, bastante inesperado mesmo, que Arooj Aftab, uma música paquistanesa inspirada pela cantora sufi Abida Parveen, viesse a tornar-se uma figura de enorme culto com a edição de Vulture Prince (2021), um álbum baseado em antiga poesia urdu sob a forma de ghazzals e profundamente marcado pelo luto decorrente da morte do seu irmão. Acabou vencedora de um Grammy (uma estreia para uma artista do Paquistão) e a apresentar esse seu terceiro álbum, belo, distendido, espiritual, em completo contraciclo com o ritmo do quotidiano em que estamos soterrados. Tanto assim que, numa das actuações que trouxeram a Portugal a música de Vulture Prince no ano passado, no palco dedicado às músicas do mundo no Rock in Rio, teve de tentar sobrepor a quietude magnífica das suas canções ao inferno de música “festiva” destinada a animar espaços comerciais e de entretenimento a toda a volta.

