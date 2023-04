P24. TAP: Os avanços e recuos do parecer que existindo não existe

Neste P24 puxamos a fita do tempo para relembrar os avanços e recuos sobre o parecer que fundamenta o despedimento por justa causa da anterior CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, mostrou-se surpreendida esta terça-feira à noite com o debate em torno da palavra parecer, referente à fundamentação jurídica da decisão de despedir com justa causa os ex-líderes da TAP, e classificou como “puramente semântica” a diferente linguagem usada por vários ministros sobre este tema. Neste P24 puxamos a fita do tempo para relembrar os avanços e recuos sobre o parecer que fundamenta o despedimento por justa causa da anterior CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.