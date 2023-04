A Sãozinha correu então para o quarto para vestir algo capaz de exprimir o que sentia, trocar a roupa tristemente quotidiana para a substituir por algo mais digno, que se use em situações especiais como aquela que fora anunciada, "vamos passear vamos passear", e a Sãozinha, sem hesitar, tirou do roupeiro do corredor o vestido de ver Deus, o vestido que usava para ir à missa, não havia nada mais apropriado. Alisou-o com as mãozinhas, passou-as a seguir pelo cabelo, abriu a gaveta de cima da cómoda e pegou na escova, estacando diante do espelho partido do quarto, e penteou-se, magoou-se – cabelos presos na escova –, insistiu até se sentir satisfeita com o resultado, sorriu, queria estar bonita ou mesmo perfeita, "vamos passear vamos passear", não queria que a paisagem se envergonhasse dela. Que bonita estou, pensou, mesmo mesmo mesmo mesmo bonita, e a alegria tomou-lhe conta do rosto, começando num sorriso vacilante até se transformar num guincho de gáudio. Estava pronta, com o seu vestido de ver Deus e os cabelos penteados. Tossicou quando se aproximou do pai, porque tossicar dá um ar solene e o momento exigia a validação da importância daquele passeio. Estava a tentar ser grave, mas a boca escapou-se do espartilho de seriedade e evadiu-se num sorriso.

