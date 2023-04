Desordem Mundial. Sudão, um país refém dos seus líderes vorazes

O conflito no Sudão está em análise neste episódio.

O Desordem Mundial desta semana debruça-se sobre o conflito no Sudão, procurando analisar as motivações internas dos seus protagonistas e os alinhamentos externos das potências. Debate-se ainda a situação interna na Autoridade Palestiniana e no Burkina Faso. Para terminar, sugestões de livros.

