No centro das guerras culturais, a Disney processou o governador da Florida

A batalha travada entre o governador da Florida, Ron DeSantis, e a Disney entrou num novo capítulo com a apresentação de uma queixa judicial por parte da multinacional contra as autoridades estaduais. Mais do que um diferendo entre uma grande empresa e as entidades públicas, o caso representa em simultâneo a abertura de uma nova frente de combate nas guerras culturais em curso nos Estados Unidos e um teste às ambições presidenciais do republicano DeSantis.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt