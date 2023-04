Supremo Tribunal diz que Parque da Comenda, na Arrábida, não é propriedade privada

Acórdão nega direito de propriedade da Seven Properties. Juízes conselheiros anulam recurso do Tribunal da Relação com base em processo antigo.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão de quarta-feira conhecido esta quinta-feira, decidiu a favor dos autores da acção popular contra a Seven Proporties e conclui que os proprietários da Quinta da Comenda, na Arrábida, concelho de Setúbal, não são donos da parcela que corresponde à área do parque de merendas.

No acórdão de 47 páginas, a que o PÚBLICO teve acesso, os juízes conselheiros negam o direito de propriedade privada do Parque de Merendas da Comenda com base num processo judicial antigo, que transitou em julgado em 16 de Maio de 2012, sete anos antes de a Seven Properties ter adquirido a Quinta da Comenda, a 5 de Dezembro de 2019.

Em causa está um processo que os anteriores proprietários, a família Xavier de Lima, moveram, em 2005, contra a Câmara Municipal de Setúbal e a União das Freguesias de Setúbal, que há vários anos geriam o espaço do parque de merendas, para que estas autarquias reconhecessem o seu direito de propriedade. Recorde-se que o parque foi vedado pelos actuais proprietários, gerando protestos da população, o que levou a autarquia a remover as vedações.

Quando António Xavier de Lima faleceu, a viúva e o filho desistiram da acção judicial e a sentença homologatória da desistência transitou em julgado em 2012. O STJ considera agora que, ao desistir do pedido, os então proprietários desistiram do direito de propriedade.

Sendo o caso julgado, a Seven Properties, que comprou a quinta posteriormente, não pode ser dona dessa parcela, entende o STJ.

O Supremo Tribunal conclui que houve "violação do caso julgado" e, perante a "contradição [entre os dois casos] julgados - da acção de 2005 e da mais recente acção popular, que já tinha sido decidida em primeira instância e pelo Tribunal da Relação de Évora a favor da Seven Properties - decide agora, no recurso de revista, que o Parque de Merendas da Comenda não é propriedade privada.

Assim, os juízes conselheiros afastam a acção popular, e consideram que é válida apenas a primeira acção judicial, com as partes actuais a assumirem a posição das anteriores no primeiro processo. Ou seja, a Seven Properties fica na posição da família Xavier de Lima, que desistiu da acção de declaração da propriedade e os autores da acção popular assumem a posição da câmara e da União de Freguesias de Setúbal, que eram réus na primeira acção.

Com este acórdão de revista, que não admite mais recursos, com excepção do recurso para o Tribunal Constitucional se houver alguma dúvida de constitucionalidade, a propriedade do parque de merendas deixa de ser privada.

De acordo com o Supremo Tribunal, as autarquias de Setúbal ou o grupo de cidadãos podem ainda apresentar um pedido reconvencional, no âmbito da primeira acção, uma vez que para esse efeito o caso julgado não é impeditivo. Esse pedido reconvencional poderá permitir que novo direito de propriedade seja declarado judicialmente.

O recurso de revista do acórdão da Relação, para o Supremo Tribunal de Justiça, foi interposto por Jaime Manuel Almeida Pinho, Isabel Maria Pereira Maldonado, Mário Salvador Albino da Paixão, Carminda Augusta Tristão dos Santos Ferreira, Eunice Ferreira Lopes, Vítor Manuel Freitas Rosa, Miguel Jorge Pereira Maldonado e Fernanda Maria do O Rodrigues, que foram os autores da acção popular pela posse do parque de merendas.

Isabel Maldonado, deste grupo de cidadãos, disse ao PÚBLICO que esta decisão do supremo é "uma vitória pela Arrábida".