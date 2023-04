Jogging ou musculação podem ajudar na recuperação de dependências

As descobertas baseiam-se noutras investigações que mostram que o exercício altera o nosso cérebro e o nosso pensamento, de forma a reduzir o desejo de consumir drogas e as recaídas.

Numa altura em que as perturbações relacionadas com o consumo de substâncias e as overdoses estão a aumentar, uma nova investigação oferece esperança aos toxicodependentes: As pessoas que praticaram exercício físico no âmbito dos seus programas de tratamento da toxicodependência tiveram uma probabilidade substancialmente maior de reduzir o consumo de substâncias do que as que não o fizeram.