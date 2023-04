James Cromwell salva um porquinho do abate e chama-lhe Babe

O actor James Cromwell confirmou que a vida imita a arte ao ajudar a salvar um bacorinho de ser abatido. O actor baptizou-o com o nome Babe, tal como o título do filme, de 1995, em que contracenou com Miriam Margolyes, Um Porquinho Chamado Babe. Cromwell espera que o seu envolvimento no salvamento de Babe seja a prova de que estes animais merecem ser tratados com compaixão.

Aos 83 anos, o actor norte-americano, que é director honorário da PETA, está a trabalhar com a organização de defesa dos direitos dos animais para transferir o leitão para o Santuário de Animais de Indraloka, na Pensilvânia, depois de este ter caído de um camião que o transportava para ser engordado para abate, noticia a Variety.

Segundo a PETA, o leitão foi encontrado ferido e coberto de lama, e resgatado pouco antes do fim-de-semana da Páscoa. Cromwell teve contacto com o porquinho virtualmente e deu-lhe o nome de Babe, uma alusão aos filmes (dois) em que encarnou a personagem do agricultor Arthur Hoggett, que se torna pai do porco órfão, enquanto a sua mulher sonha em comer o animal.

Foto O encontro de "Babe" com James Cromwell por videochamada DR

O papel de Cromwell valeu-lhe a aclamação da crítica e uma nomeação para Melhor Actor Secundário nos Óscares. Actualmente pode ser visto na série Succession, no canal de streaming HBO.

"Ter tido o privilégio de testemunhar e experienciar a inteligência e a personalidade curiosa dos porcos, durante as filmagens do filme Babe mudou a minha vida e a minha forma de comer e, por isso, agarrei a oportunidade de salvar este Babe da vida real", declarou o actor, num comunicado citado pelo site VegNews.

Foi durante as filmagens de Babe que Cromwell se tornou vegetariano e um activista em prole da defesa dos animais. Há pouco menos de um ano, em Maio passado, o actor e alguns activistas da PETA fizeram um protesto contra o aumento do preço das bebidas vegetais na cadeia Starbucks. Então colaram as mãos ao balcão de uma loja nova-iorquina.

“Mais de 13.000 clientes já pediram”, disse na altura Cromwell, colado ao balcão e vestido com uma T-shirt onde se lia "Libertem os Animais". E continuou: “Agora perguntamos: vão deixar de cobrar mais pelo leite vegano? Quando vão deixar de ter lucros enormes enquanto os clientes, os animais e o meio ambiente sofrem?” O actor lembrou que as vacas “pela mesma razão que os humanos, dão leite para alimentar as suas crias. Mas na indústria de lacticínios, elas dão à luz e os seus bebés são-lhes tirados para que o leite possa ser vendido”, acrescentando que “elas não sofrem menos do que as mães humanas”.

Em breve, Babe será transferido para o Santuário de Animais de Indraloka, onde se juntará a outros animais resgatados, como alpacas, galinhas e vacas.