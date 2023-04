Sexta na TV: Citadel, A Nossa Irmã Mais Nova e a pós-revolução em cartaz

Reminiscência, Vera, Alemanha 89, Segredos das Rochas e When We Speak - O Impacto da Nossa Voz completam as sugestões do dia.

CINEMA

Reminiscência

TVCine Top, 21h30

O planeta foi assolado por alterações climáticas de tal modo intensas que a existência humana foi radicalmente alterada. Nicolas Bannister inventou um modo de atenuar as saudades do passado: uma máquina que permite reviver experiências antigas.

A sua vida muda quando conhece Mae, uma cliente. O encontro entre os dois depressa se transforma num apaixonado romance, até ela desaparecer sem explicação. Inconformado, Nick recorre à tecnologia que criou para encontrar pistas que possam resolver aquele mistério.

Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Marina de Tavira, Daniel Wu, Mojean Aria e Brett Cullen assumem as personagens deste filme de ficção científica de 2021, escrito e dirigido por Lisa Joy, na sua estreia em realização. .

A Nossa Irmã Mais Nova

RTP2, 23h06

Quando morre o pai ausente de Sachi, Yoshino e Chika, elas conhecem Sozu, a quarta irmã, no funeral dele, e abre-se uma nova dinâmica na relação, para acolher a tímida adolescente.

Hirokazu Koreeda realiza este filme dramático inspirado pela manga Umimachi Diary, de Akimi Yoshida. Estreado em Cannes, em 2015, onde esteve em competição pela Palma de Ouro, trouxe de San Sebastián o prémio do público para melhor filme e colheu várias outras distinções em festivais internacionais, sobretudo na Ásia.

SÉRIES

Citadel

Prime Video, streaming

Espionagem, conspiração, segredos e perigos – até no amor – são os ingredientes do thriller que hoje se estreia mundialmente. Conta com os irmãos Russo (Anthony e Joe) na produção executiva e tem David Weil como showrunner.

Os actores Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas dão vida a dois antigos agentes de elite que, depois da extinção da sua agência (a Citadel), sofreram o apagamento das suas memórias. Mas vão ter de voltar à acção para impedir que uma poderosa organização (a Manticore) imponha uma nova ordem mundial.

Hoje fica disponível o primeiro par de episódios. Os quatro restantes são debitados nas sextas-feiras seguintes.

Vera

Fox Crime, 22h

Estreia da 11.ª temporada. Com Brenda Blethyn no papel titular, a série criminal inglesa transpõe para a televisão a detective dos livros de Ann Cleeves. Os seis novos episódios (emitidos à sexta-feira) começam com o caso de um homem espancado até à morte. O mais estranho é que a vítima é um empreiteiro muito estimado pela comunidade local.

Alemanha 89

RTP2, 2h48

O canal repõe, em exibição diária, a minissérie alemã que dá seguimento a Alemanha 83, trama de espionagem num país dividido pela Guerra Fria, e à sequela Alemanha 86, enquadrada pelo colapso iminente da Cortina de Ferro. Em Alemanha 89, reencontramos o agente Martin Rauch (Jonas Nay) a lidar com a Queda do Muro de Berlim e a enfrentar um futuro insondável.

DOCUMENTÁRIOS

Estética, Propaganda e Utopia no Portugal do 25 de Abril

RTP Memória, 13h

Dos cartazes de João Abel Manta às “descolagens” de Ana Hatherly, passando por murais e jornais, o documentário aborda o momento em que, na pós-revolução, a arte transbordou para as ruas enquanto acção política. “O 25 de Abril fará da propaganda uma desenfreada exaltação, da estética um laboratório e da utopia uma excitação”, nota o realizador, Paulo Seabra. A produção é da Galeria Zé dos Bois.

Segredos das Rochas

RTP2, 20h37

O arenito é o protagonista do episódio inaugural de “uma viagem mineral” que “procura entender o fio que os minerais tecem entre os povos e o impacto que ainda hoje têm nas paisagens e no ambiente”, adianta a sinopse. Argila, basalto, calcário e granito são as outras rochas desvendadas pela série documental de Matthieu Maillet e Christophe Cousin, para ver nos dias úteis.

When We Speak - O Impacto da Nossa Voz

TVCine Edition, 22h

Documentário de Tas Brooker sobre mulheres que arriscaram denunciar o assédio que sofreram em contextos como Hollywood, a Oxfam ou os serviços secretos britânicos. Filmado ao longo de dois anos, foca-se tanto nas suas histórias como nas repercussões inesperadas que esses escândalos tiveram nas suas vidas.