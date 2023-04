Paal Nilssen-Love leva a Portalegre a “turbulência” do seu Circus

Talvez um dia, Paal Nilssen-Love venha a subir a palco com o seu projecto Circus acompanhado de animais. Animais devidamente preparados com microfones, escusado será dizer, para que possam contribuir para a música do grupo que o baterista norueguês montou em resposta à encomenda do Oslo World Festival em 2020. Quando o músico atira esta ideia para o ar, em conversa com o PÚBLICO a anteceder a apresentação do Circus no 18.º Portalegre Jazz Fest - a decorrer na cidade alentejana desta quinta-feira e até 29 de Abril -, reconhece de imediato que está a estabelecer um paralelo com a conhecida história de Hermeto Pascoal, quando levou para o estúdio porcos que pôs a grunhir e podem ouvir-se no clássico Slaves Mass.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt