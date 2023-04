Emoção ou característica? O que sabemos sobre a timidez em crianças

Afinal, o que é a timidez? Esta foi também a pergunta de Kristie Poole e Louis Schmidt. Para tal, exploraram este assunto em crianças a nível psicológico, comportamental e afectivo. Num artigo agora publicado na revista científica Child Development mostra que um pequeno conjunto de crianças tem uma “timidez temperamental”, o que implica uma reacção de stress social a nível comportamental, afectivo e psicológico. Já um grupo maior teve uma “timidez emocional”, que se distingue da outra por apenas ser uma reacção de stress social a nível afectivo.

Algo é certo: a timidez pode manifestar-se a nível comportamental, afectivo e psicológico. Kristie Poole e Louis Schmidt, ambos da Universidade McMaster, no Canadá, quiseram saber melhor como essas diferentes componentes funcionam em relação à timidez.

Para isso, estudaram a timidez em 152 crianças (73 raparigas e 79 rapazes) entre os sete e os oito anos do Canadá, bem como aos seus principais cuidadores (a maioria eram as mães). Ao longo do estudo, as crianças colocaram um electrocardiograma ambulatorial e realizaram actividades. No decorrer da experiência, as crianças prepararam uma intervenção de dois minutos sobre o seu último aniversário em frente a uma câmara e a um espelho. Para lhes induzir stress, foi-lhes dito que outras crianças iriam ver o vídeo mais tarde. Ao mesmo tempo, numa sala adjacente, os seus cuidadores completavam questionários online ligados ao temperamento das crianças.

Durante a experiência, avaliou-se a inibição das crianças (a nível do comportamento), o nervosismo referido pelas próprias (afecto) e a arritmia sinusal respiratória (psicologia). A análise durou dois anos e no final desse período os cuidadores voltaram a preencher um inquérito sobre o temperamento das crianças. O inquérito incluía questões como: as crianças ficam tímidas perante pessoas que conhecem pela primeira vez?

Os resultados estão agora à vista: cerca de 10% das crianças no estudo tinham stress social na sua intervenção a nível comportamental, afectivo e psicológico. Esse mesmo grupo mostrava também ter uma timidez temperamental (que implica uma reacção de stress social a nível comportamental, afectivo e psicológico) descrita pelos cuidadores ao longo do tempo. Estas crianças tinham assim uma timidez temperamental tanto indicada pelos cuidadores como na análise dos cientistas.

Num segundo grupo, cerca de 25% das crianças mostraram ter stress social apenas a nível afectivo, como o facto de elas próprias dizerem que se sentiam nervosas. Os cuidadores destas crianças disseram que elas não tinham níveis elevados de timidez temperamental. Desta forma, concluiu-se que tinham uma timidez emocional.

No geral, os autores do estudo indicam que o trabalho mostra que a timidez temperamental (como uma característica), mas que a timidez emocional (como um estado emocional) existe em maior quantidade.

“A timidez é caracterizada pelo medo e nervosismo em novas situações ou quando se é o centro das atenções”, define ao PÚBLICO Kristie Poole. A investigadora destaca que estudos anteriores tinham vindo a conceptualizar a timidez como uma característica que era relativamente estável ao longo do desenvolvimento da pessoa – a tal timidez temperamental. “A timidez também pode ser conceptualizada como uma emoção que é sentida numa certa situação social, o que é descrita como uma timidez emocional.”

Quanto às possíveis implicações da timidez, a cientista refere que o estudo não analisou esses efeitos. Mesmo assim, adianta: “Trabalhos anteriores demonstraram que algumas crianças tímidas podem ter dificuldades psicossociais, mas que algumas crianças conseguem desenvolver-se sem problemas.”

Uma das questões de um futuro trabalho sobre a timidez deve ser, precisamente, sobre as consequências sociais, psicológicas e escolares de crianças tímidas, referem os investigadores no comunicado. Também pretendem combater uma das limitações do trabalho agora divulgado e analisar a timidez para além da componente psicológica, afectiva e comportamental.