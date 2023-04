Peixes resgatados de um rio seco devido ao calor intenso em Espanha

As autoridades espanholas resgataram nesta quarta-feira peixes nativos de um rio que estava a ficar seco devido à seca prolongada, numa altura em que o país passa por temperaturas anormalmente altas – tal como está a acontecer em Portugal –​, que a agência meteorológica de Espanha diz serem efeito das alterações climáticas.

Na cidade de Girona, no nordeste do país, as autoridades deram pequenos choques eléctricos aos peixes do rio Onyar para deixá-los atordoados antes de os colocar em sacos de plástico e de os transferirem para o rio Ter, a dez quilómetros de distância, que tem níveis de água significativamente mais elevados.

Só os peixes nativos do rio é que foram transferidos; as espécies introduzidas foram eutanasiadas.

Espanha teve 36 meses consecutivos de precipitação abaixo da média. As reservas estão, em média, a 50% da sua capacidade. No entanto, na região nordeste da Catalunha e na região sul da Andaluzia, os níveis baixaram para cerca de 25%.

A imagem de um conjunto de trabalhadores de galochas, com a água pelas canelas, a tentar salvar os peixes contrasta com o mês de Janeiro de 2019, quando o mesmo rio transbordou durante uma tempestade.

No mês passado, na reserva do Sau a 100km do norte de Barcelona – que só está a 10% da sua capacidade de armazenamento de água – os barcos recolheram várias toneladas de peixes.

Foto Os peixes foram transferidos para o rio Ter

Os animais estavam com dificuldade em sobreviver nas águas com baixos níveis de oxigénio, e por isso foram eutanasiados para proteger a água potável da contaminação.

O país está a enfrentar temperaturas elevadas incomuns para esta época, mais comuns para o Verão. A agência meteorológica AEMET afirmou que este mês será provavelmente o Abril mais quente na Península Ibérica desde que há registos.

“Apesar de cada episódio precisar de ser analisado em detalhe em termos de intensidade e início precoce, [este caso] enquadra-se no que está a ser observado como um fenómeno causado pelas alterações climáticas”, disse o porta-voz da AEMET, Ruben del Campo.

No relatório anual sobre o estado do clima, o Serviço Europeu para as Alterações Climáticas (Copernicus) afirmou que, em 2022, o sul da Europa registou o maior número de dias de sempre com “stress térmico muito forte”.