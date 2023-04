P24. Um Abril marcado pela ameaça do populismo em análise por Ana Sá Lopes

Neste P24 ouvimos a análise de Ana Sá Lopes em conversa com David Pontes.

Parecia uma frente combinada: a maioria dos partidos usou o discurso do 25 de Abril para avisar para os riscos do populismo e de quem lhe dá a mão (leia-se, o PSD). Augusto Santos Silva vestiu o fato socialista para lembrar a Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo ao seu lado, ser preciso "respeitar o tempo de cada instituição, sem atropelos nem precipitações", numa clara resposta às ameaças de dissolução. Neste P24 ouvimos a análise de Ana Sá Lopes em conversa com David Pontes.

