IL aguarda que presidente do Parlamento se retrate de “inqualificável comportamento”

Em causa está um vídeo captado no Parlamento onde Augusto Santos Silva refere que a atitude do partido de Rui Rocha durante a sessão com Lula da Silva foi “falta de integridade política”.

O líder da Iniciativa Liberal (IL) afirmou esta quarta-feira aguardar que o presidente da Assembleia da República se retrate de um "inqualificável comportamento" após a sessão de boas-vindas ao chefe de Estado do Brasil na terça-feira.

Em causa estão declarações de Augusto Santos Silva, num vídeo divulgado pelo jornal Observador, em que diz que "aquilo que a Iniciativa Liberal decidiu fazer [na sessão com Lula da Silva] não é nada" porque "há sempre quem faça pior", depois de sugerir que "aquilo é falta de integridade política".

O momento em que o presidente da Assembleia partilhou a sua opinião acerca da atitude dos liberais (onde estavam também o Presidente da República e o primeiro-ministro) foi captado por uma das câmaras da AR TV, acabando por ser publicamente disponibilizado no site do Parlamento.

A frase proferida por Santos Silva teve por base a atitude da IL que, durante a sessão das comemorações do 25 de Abril que contou com a presença do Presidente do Brasil, esteve ausente. O único representante do grupo parlamentar que ocupou o seu lugar foi Rodrigo Saraiva, o líder parlamentar.

"Aí já não é falta de educação, é falta de integridade política. Aquilo que a Iniciativa Liberal decidiu fazer, não é nada”, disse Augusto Santos Silva, que em retorno ouviu um "É!" em jeito de concordância por parte do Presidente da República.

Ainda criticando o partido de Rui Rocha, o presidente da Assembleia da República fez questão de sublinhar que, naquele dia, fizeram "uma belíssima campanha eleitoral para um futuro cargo de vice-presidente [da Assembleia]". As considerações de Santos Silva referiam-se ao facto de o partido de direita ter falhado uma primeira eleição para o cargo de vice-presidente (lugar para o qual não quiseram voltar a apresentar um nome).

Reagindo ao vídeo, Rui Rocha escreveu nas redes sociais que "a Iniciativa Liberal aguarda que o Presidente da Assembleia da República se retrate publicamente nas próximas horas do seu inqualificável comportamento".

Na sua conta no Twitter, o presidente dos liberais diz que dará na quinta-feira "uma conferência de imprensa sobre mais um lamentável episódio ocorrido na Assembleia da República, protagonizado por aquele que devia ser o responsável máximo por zelar pelo regular funcionamento desta instituição".

No vídeo, Santos Silva surge sorridente a contar o incidente com o Chega na sessão de boas-vindas ao Presidente do Brasil no plenário da Assembleia da República, numa roda em que estão também o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o secretário-geral do parlamento, Albino Azevedo Soares, entre outros.