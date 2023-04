Mira de Aire recebe residência artística em Junho – entre novelos de crochet e tricot

A fábrica de fios Rosários 4, em Mira de Aire, concelho de Porto de Mós, recebe em Junho a primeira residência artística de "Manufactura", projecto que promove a criação e apresentação de artes performativas em contexto industrial.

Durante sete semanas, um projecto artístico vai marcar o dia-a-dia daquela empresa do distrito de Leiria, especializada no fabrico e tingimento de fios para tricot, crochet e Arraiolos. A intenção é criar um espectáculo original a partir da matéria-prima, produto acabado, recursos humanos, história ou tecnologia da Rosários 4.

"Há uma curiosidade muito saudável no sentido de perceber o que é que vem aí e o que é que alguém, neste caso uma equipa de artistas — que não conhece ou que nunca esteve aqui na fábrica e que vem de novo ao nosso espaço — vai criar e vai produzir", antecipou à agência Lusa a responsável de comunicação da empresa, Liliana Carvalho.

"Manufactura" é uma iniciativa da Leirena Teatro, para fomentar o intercâmbio entre os sectores industrial e artístico.

Segundo avançou o responsável pela companhia, Frédéric da Cruz Pires, até domingo estão abertas as candidaturas. O projecto desenvolve-se "ao abrigo da lei do Mecenato" e é destinado a "artistas nacionais ou estrangeiros, de qualquer idade", que trabalhem a solo ou em grupo. "Podem ser da área do teatro, dança ou cruzamentos disciplinares, mas que têm de ter na base as artes performativas", esclareceu.

Em Maio, é anunciada a estrutura contemplada com a bolsa de criação e Frédéric da Cruz Pires revelou acreditar que o resultado, a revelar em Julho, reflectirá a ligação da Rosários 4 "às linhas, à lã, às cores e novelos".

Liliana Carvalho notou que, ainda que os universos empresarial e cultural "sejam muito diferentes", ambos "podem ser complementares e podem criar-se sinergias muito interessantes". "Abrir as portas para ser lugar de investigação artística e um palco para uma apresentação original que vai resultar de uma residência artística, é algo que nos parece estar muito em paralelo com o que é a empresa e o trabalho da empresa", disse a responsável pela comunicação da Rosários 4.

Nesta unidade industrial de Mira Aire fazem-se fios que "resultam também de investigação, de criatividade e muito de inovação", salientou. "Ou seja, há aqui quase este "espelho" entre um lugar que é espaço de investigação, de criatividade, não só em termos de desenvolvimento de produto, mas também de outro tipo de acções originais que estão muito ligadas e que envolvem a comunidade criativa — mas mais ligada às manualidades — e podermos abrir as portas da empresa para que ela seja também lugar de criação artística e um palco para esta residência", desenvolveu.

O projecto prevê a atribuição de "uma bolsa de criação paga pela empresa, 2500 euros", e "um apoio de 100 euros por artista para a alimentação e alojamento gratuito", explicou o responsável do Leirena, que assume a gestão e produção.

A companhia tem como parceiros a Associação Empresarial da Região de Leiria (Nerlei), município de Porto de Mós, Rosários 4 e do Turismo do Centro.

A Rosários 4 começou como tinturaria, mas, ao longo de 44 anos, cresceu para os processos associados à produção do fio. A empresa familiar hoje liderada pela segunda geração, emprega quase 50 pessoas e a produção chega aos cinco continentes.

O resultado da primeira residência artística na Rosários 4 é apresentado no dia 28 de Julho, "primeiro somente para a entidade patronal e para os trabalhadores" e, depois, no mesmo dia, "há uma segunda apresentação para a comunidade local, familiares dos trabalhadores, clientes ou até mesmo outros industriais que possam estar curiosos e para comunidade em geral".