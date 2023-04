Não ao aumento generalizado das pensões

Começo por esclarecer que sou pensionista, não tenho filiação partidária e não sou influenciável por acções que favoreçam o voto. Vem isto a propósito do que considero um erro, o aumento das pensões proposto pelo Governo, a partir de Julho e que terá um custo de dois mil milhões anuais no Orçamento do Estado (OE). Numa altura de tão grandes incertezas, estar a tomar medidas que terão efeitos para o futuro é muito perigoso. Se há folga orçamental para se poder reforçar os apoios sociais, então que sejam feitos aos mais necessitados, muitos dos quais vivem, já não nos limiares da pobreza, mas nela mesma.

Sei que há lei para cumprir mas as leis podem ser alteradas sempre que as situações o justifiquem. Não faz sentido que aqueles que têm pensões de cinco mil, dez mil euros, ou mais, reforcem as suas pensões enquanto os mais débeis nem sequer atingem valores de metade do ordenado mínimo nacional. Defendo que seja feito um aumento substancial às pensões muito baixas e que àquelas cujo valor é igual ou superior a dois ordenados mínimos nacionais seja dado um suplemento extraordinário, mas que não comprometa futuros OE de tal modo que possam vir a comprometer o país com nova intervenção do FMI, pois nesse caso teríamos cortes que jamais serão repostos. Prefiro “perder” a possibilidade de ir jantar fora uma vez por mês a ver o país em nova crise financeira.

António Barbosa, Porto

João Miguel Tavares e os reformados

Na sua coluna de opinião de 20 de Abril, João Miguel Tavares (J.M.T.) sente-se indignado por o Governo ter aumentado os reformados em 3,57% para combater a inflação. Na sua opinião, o Governo não o devia ter feito porque está em causa a sustentabilidade da Segurança Social (SS). É o papão utilizado pela direita radical, e que é falso, segundo o relatório da SS. Ora aqui está um passista ferrenho, daqueles que diziam que os portugueses viviam acima das suas possibilidades e que se estivessem mal deviam emigrar, só que os mais velhos já não podem emigrar.

É bom lembrar J.M.T. que cerca de 27,5% da população com mais de 75 anos vive no limiar da pobreza e aconselho-o a ler o relatório de 2022 sobre A Pobreza e Exclusão Social em Portugal.

Se J.M.T. na sua crónica condenasse o aumento de pensões de luxo, em favor das pensões mais baixas, mas não o fez, colocou todas as pensões no mesmo saco... Falar de barriga cheia como faz alguma elite da direita, da qual J.M.T. faz parte, em Portugal é muito giro: o que gostam de fazer é caridadezinha, as pessoas reformadas pobres precisam é de direitos e não de caridade, devem ter direito a uma velhice digna.

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca

A liberdade resistiu 11 dias

A Bienal de Arte de Gaia nasceu e tem crescido na defesa da liberdade de expressão. Quando Onofre Varela foi obrigado a retirar o seu cartoon da bienal depois de protestos da comunidade israelita, a liberdade de expressão foi mutilada. Em causa a mensagem do cartoonista considerando que “Israel trata os palestinianos com o mesmo desrespeito com que Hitler tratava os judeus”. Acho que os responsáveis da bienal foram infelizes ao cederem a uma atitude antidemocrática e cerceadora da liberdade de expressão. A liberdade resistiu 11 dias na bienal, o tempo em que o cartoon esteve exposto.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Quem está a mentir?

A posição do Governo sobre os pareceres relacionados com a TAP e as divergências entre as declarações da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e as declarações posteriores do ministro das Finanças, Fernando Medina, são algo de inqualificável, na medida em que demonstram uma total falta de respeito pelos cidadãos e mostram a forma, por vezes desordenada, como o Governo trabalha. A realidade, nua e crua, é que ou as duas ministras ou o ministro estão a mentir, pois é impossível a existência simultânea de algo e o seu contrário. Perante todas estas confusões, as coisas boas que o Governo tem feito em termos de ajuda social ficam esquecidas, na medida em que uma mentira é sempre uma mentira e adquire muito maior gravidade quando tem a sua origem no próprio Governo.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora