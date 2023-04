O parecer que não é

Não é o parecer que é ou não é, mas as contradições do Governo que ajudam a criar o clima que transformou a CPI da TAP num imbróglio tão difícil de desatar.

Quem achava que, depois das palavras peremptórias do ministro das Finanças, Fernando Medina, na quinta-feira passada na Assembleia da República, sobre a questão do parecer jurídico que sustentaria o despedimento da CEO Christine Ourmières-Widener, tínhamos pelo menos chegado à fascinante conclusão de que o dito cujo não existia, é porque não tem acompanhado com suficiente atenção as diferentes flutuações do Governo neste dossier.