O trânsito mudou na zona ribeirinha de Lisboa, o caos não

As novas regras à mobilidade do trânsito na zona ribeirinha e na baixa de Lisboa mudaram nesta quarta-feira. O objectivo era retirar veículos destas zonas devido às muitas obras em curso na zona. Na manhã do primeiro dia destas alterações foi notória a ausência de veículos pesados, impedidos de circular entre as 8h e as 20h, mas este facto não impediu que o caos rodoviário continuasse. Só para fazer menos de um quilómetro entre o Largo D. Luís I e o Cais do Sodré foram necessários 38 minutos.

