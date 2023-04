Pelo bem-estar digital!

Nas ações de sensibilização e formação que o projeto Agarrados à Net tem realizado em escolas, tanto online como presencialmente, para pais e encarregados de educação, professores e alunos, são recorrentes as queixas relativas aos conflitos gerados pela utilização excessiva dos ecrãs e dos impactos negativos daí resultantes para o bem-estar de crianças, jovens, mas também adultos.

Se necessário fosse, essas preocupações refletem-se em alguns estudos. Por exemplo, de acordo com o estudo "Crianças e Tecnologia", de Dezembro de 2021 (1):

95% das crianças portuguesas com 10 ou mais anos têm o seu próprio telemóvel.

50% das crianças recebe o seu primeiro telemóvel aos 10 anos de idade;

23% (1 em cada 4) das crianças até aos 9 anos já tem este dispositivo;

98% dos pais apresentam algum tipo de preocupação com a utilização de tecnologia por parte dos filhos;

73% preocupam-se com a utilização excessiva das tecnologias pelos filhos;

71% preocupam-se com os perigos da internet, como o cyberbullying, vírus e pornografia;

58% preocupam-se com a dependência que as tecnologias podem criar;

Segundo dados nacionais do estudo Health Behaviour in School Aged Children, de 2022 (2):

47,6% dos adolescentes (1 em cada 2) usa a Internet para fugir de sentimentos negativos;

32,2% (1 em cada 3) já tentou passar menos tempo nas redes sociais, sem o conseguir;

23,7% (1 em cada 4) não consegue pensar em nada além do momento em que poderá usar as redes sociais novamente

20,5% (1 em cada 5) diz sentir-se mal quando não pode utilizar as redes sociais.

As preocupações não são exclusivas de Portugal e dos portugueses e levou, em alguns países, a abordagens alarmistas, culpabilizantes, irrealistas ou inexequíveis para os dias de hoje, como sejam iniciativas do tipo dia ou semana sem ecrãs. Reconhecendo o problema, mas acreditando que a inação poderá conduzir a essa tentação populista e facilitista, e reconhecendo os benefícios e as oportunidades que as tecnologias e os ecrãs podem potenciar, considerámos uma abordagem diferente.

Nasceu assim a ideia de criar e promover a Semana do Bem-Estar Digital. Assim, de 30 de abril a 6 de maio, terá lugar a primeira edição, uma iniciativa que visa promover a informação, sensibilização e educação sobre o tema do bem-estar digital de crianças, jovens e adultos, procurando colocar esta temática na agenda pública nacional e promover o debate entre todos os stakeholders.

Organizada e promovida pelo projeto Agarrados à Net, a Semana do Bem-Estar Digital é uma iniciativa aberta a toda a sociedade portuguesa e à qual se podem associar outras entidades, públicas ou privadas, tais como patrocinadores, apoiantes, parceiros de media, parceiros disseminadores, escolas, etc.. Entre as entidades aderentes, contam-se já mais de 40 organizações.

A comissão de honra, presidida por Sua Excelência o Presidente da República, professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa, integra ainda Sua Excelência o presidente da Assembleia da República, professor doutor Augusto Santos Silva, Sua Excelência o primeiro-ministro, doutor António Costa, e inúmeras outras personalidades representantes do Estado e da sociedade civil que, com o seu prestígio, mérito, relevância pública e compreensão ímpar do contexto atual da sociedade portuguesa, contribuem para a afirmação da Semana do Bem-Estar Digital, dotando-a de reconhecimento e de ainda mais relevância.

A iniciativa terá lugar durante a primeira semana de maio de cada ano e, nesta primeira edição, incluirá uma série de atividades das quais se destacam:

Website dedicado ao tema do bem-estar digital já disponível;

Recursos e informações tais como guias sobre como famílias, escolas e organizações podem melhorar o bem-estar digital e assinalarem a Semana do Bem-Estar Digital;

I Conferência Internacional de Promoção do Bem-Estar Digital, este ano subordinada ao tema da prevenção e do combate ao uso excessivo e problemático dos ecrãs, bem como à violência sexual online contra crianças e jovens, incluindo dois workshops técnicos destinados a forças policiais, técnicos de apoio à vítima, investigadores, representantes de CPCJs, profissionais de saúde, estudantes de psicologia, criminologia, assistente sociais, sobre o “policiamento do aliciamento sexual online de crianças e jovens e conteúdos de abuso sexual de crianças” e “apoio a vítimas de abuso sexual de crianças”;

Iniciativas locais dinamizadas pelas mais de 40 entidades aderentes à iniciativa.

Da conferência e dos workshops pretende-se que resulte um documento final de Recomendações e Orientações Práticas para Políticas Públicas no domínio da promoção do bem-estar digital de crianças, jovens e adultos.

Os workshops terão lugar a 2 e a cConferência a 3 e 4 de maio, no edifício sede da Polícia Judiciária, na Rua Gomes Freire, em Lisboa.

A conferência será conduzida em português ou em inglês, dependo do/a convidado/a, com tradução simultânea.

A terminar, descubra no site oficial da iniciativa os guias disponibilizados para desenvolver atividades sozinho(a), em família, com amigos(as) e colegas de escola ou de trabalho. Como diz a divulgação da iniciativa, dê intenção à sua atenção.

(1) Estudo da Boutique Research para a Hubside.Store

(2) Aventura Social

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990