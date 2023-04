Quase a serem coroados, Carlos e Camila desvendam palco da Eurovisão

Carlos III e Camila estão nos últimos preparativos para a coroação. Nesta quarta-feira, os novos reis desvendaram o palco da final do Festival Eurovisão da Canção, durante uma visita à cidade de Liverpool. Ficou a promessa de que os dois estarão lá para a assistir ao espectáculo de 13 de Maio.

Carlos e Camila também conheceram a concorrente britânica Mae Muller, cantora de I Wrote a Song. Depois filmaram uma pequena participação para o programa infantil Blue Peter. No dia da grande final, prometeu o rei, estará a “ver com um grande interesse” e "a torcer" pela concorrente do seu país.

Liverpool será a cidade anfitriã da competição, em nome da vencedora do último ano, a Ucrânia. Fruto da guerra com a Rússia, o país não tem capacidade de receber o evento. Inglaterra ficou em segundo lugar em 2022 e, como tal, recebe as semifinais e a final da competição.

A seguirem a contagem decrescente nos ecrãs da arena de espectáculos, Carlos e Camila revelaram o palco da competição, depois de ambos carregarem num grande botão cor-de-rosa. Logo depois, as luzes dançantes iluminaram o palco ao som da música.

Na próxima semana, o clima será de festa em todo o Reino Unido, com a cerimónia oficial da coroação a ter lugar na Abadia de Westminster, no sábado, 6 de Maio. No dia seguinte, os relvados de Windsor recebem um grandioso concerto, que terá como destaques Katy Perry, Lionel Richie e Take That.

Em Fevereiro, o governo britânico avançou que três mil dos bilhetes vendidos para o Festival da Eurovisão seriam destinados a ajudar refugiados ucranianos. Além disso, dez milhões de libras (cerca de 11 milhões de euros) serão doados para a realização do festival na Ucrânia, assim que a guerra der tréguas.

O Festival Eurovisão da Canção vai decorrer na Arena de Liverpool entre 9 de 13 de Maio. Portugal vai a concurso com a canção Ai Coração de Mimi Cat.