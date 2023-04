Passeios, música e acções ambientais no Festival de Caminhadas do Ameixial

O Festival de Caminhadas do Ameixial, no concelho de Loulé, vai cumprir a sua 10.ª edição entre os dias 28 e 30 de Abril, com um programa que contará com passeios, música, acções ambientais e de valorização do património, anunciou a organização.

Promovido pela Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade (QRER), o Festival de Caminhadas do Ameixial vai realizar mais de 40 percursos pedestres, que permitirão "desvendar os valores naturais e culturais da Serra do Caldeirão, localizada no interior do Algarve", destacou a mesma fonte.

Em comunicado, a QRER adianta que vão ser feitas caminhadas especiais e familiares, salientando que vai também ser abordada a temática do aspirante Geoparque Algarvensis, projeto lançado pelos municípios de Loulé, Silves e Albufeira e que visa o reconhecimento desse património pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência, Cultura (UNESCO).

Foto Está prevista a recuperação do palheiro na aldeia de Corte D’Ouro Festival de Caminhadas do Ameixial

A ribeira do Vascão é outro dos locais em destaque na 10.ª edição do Festival do Ameixial, com uma acção destinada a "inventariar espécies de fauna e flora, fotografar e ilustrar" os espécimes que se encontram nesse afluente do rio Guadiana. Na sexta-feira, primeiro dia do festival, Luís Palma, nascido no Ameixial e autor do livro Monografia da freguesia de Ameixial falará sobre aquela região, os seus aspectos culturais e as suas gentes, momento de conversa que será seguido de um passeio na aldeia.

No sábado, a jornalista e editora da revista Volta ao Mundo, Ivete Carneiro, participar numa conversa sobre viagens, aventura e turismo, enquanto no domingo se realizam duas actividades em simultâneo, dirigidas a famílias, na ribeira do Vascão, em colaboração com a Agência Portuguesa de Ambiente (APA).

As duas acções vão permitir "avaliar a qualidade ecológica da ribeira e desenhar as espécies de invertebrados aquáticos" que são encontradas na zona, precisou a QRER, salientando que o final da tarde e noite vão ser preenchidos por música, dança e bailes, através de um workshop de danças de roda.

"Mantendo o sentido de responsabilidade para com o território de Ameixial, o Walking Festival Ameixial, promove a valorização dos valores e das pessoas locais. Assim, neste 10º aniversário, está prevista a recuperação do palheiro na aldeia de Corte D"Ouro e promove-se uma nova acção de valorização dos percursos pedestres existentes com a construção de mais um banco em taipa", realçou ainda a cooperativa algarvia.

Foto O festival acontece entre os dias 28 e 30 de Abril Festival de Caminhadas do Ameixial

A gastronomia serrana e caseira também vai estar em destaque no Walking Festival Ameixial, assim como uma opção vegetariana, que permitirá dar aos participantes um menu alternativo, acrescentou a organização.

A participação nas iniciativas do festival é feita mediante inscrição, mas já existem actividades esgotadas, alertou a organização, que proporciona campismo aos participantes, quer em tendas confortáveis e num espaço exclusivo, quer no espaço para acampar com tenda própria.

O Walking Festival Ameixial é uma organização da QRER, em parceria com a Proactivetur e o Projecto ESTELA, e conta com o apoio da Câmara de Loulé, da Região de Turismo do Algarve, da Junta de Freguesia de Ameixial, do Grupo Desportivo Ameixalense, do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), da APA e do Museu Municipal de Loulé, entre outros.