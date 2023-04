Bruxelas cede à pressão alemã e introduz meta de 0,5% para redução da dívida

Não houve grandes surpresas na apresentação da proposta legislativa para a reforma do quadro de governação económica da União Europeia, esta quarta-feira, excepto uma: afinal, Bruxelas não está disposta a deixar cair completamente os critérios quantitativos e as metas obrigatórias na avaliação do esforço de consolidação orçamental que os países com desequilíbrios macro-económicos vão ter de fazer para manter o défice abaixo dos 3% e a dívida pública nos 60% do PIB — e assim evitar sanções financeiras.

A Comissão Europeia confirmou o seu interesse em alterar as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) que obrigam os países a responder às crises com políticas anti-cíclicas. Em vez de uma redução anual obrigatória de 1/20 do valor da dívida, Bruxelas pretende dar maior margem de manobra aos governos para definirem uma “trajectória gradual e realista” de ajustamento, em planos estruturais de nacionais desenhados para quatro anos (mas que podem ser prolongados por mais três, para a execução de reformas e investimentos específicos, por exemplo relacionados com áreas prioritárias da defesa e da transição verde).

Na sua proposta legislativa, a Comissão procurou “acomodar” uma exigência de última hora do ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, que já depois da validação do rascunho da reforma pelo Conselho de Economia e Finanças, apresentou um documento de trabalho a reclamar a manutenção de uma meta quantitativa para a redução da dívida pública.

O líder do FDP defendeu que o esforço de ajustamento fosse no mínimo de 1% por ano, mas o executivo comunitário considerou que esse valor produziria os “efeitos nefastos” de austeridade que justificaram a revisão das regras da disciplina orçamental, no sentido da sua “flexibilização” e “simplificação".

Numa solução de compromisso para atender o pedido da Alemanha, a Comissão introduziu quatro novas provisões que chamou de “salvaguarda” no texto, a primeira das quais fixa uma meta obrigatória de redução de 0,5% do peso da dívida nos Estados-membros cujo défice orçamental seja superior a 3% do PIB.

A ideia, segundo fontes europeias, é garantir que não há “desvios” na trajectória descendente do endividamento durante a execução dos planos estruturais. Outras salvaguardas respondem parcialmente às exigências de Berlim: propõe-se que no final do plano estrutural o rácio da dívida pública em relação ao PIB tenha obrigatoriamente de ser inferior ao valor inicial, e também que os governos que solicitem um prolongamento do prazo para o ajustamento fiquem obrigados a realizar o esforço de consolidação à cabeça e não nos últimos anos do plano.

“Ouvimos as preocupações dos Estados-membros e outros actores e concordámos que ter algum tipo de benchmark garante a igualdade de tratamento, promove a transparência e aumenta a confiança”, justificou o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis.

Porém, as salvaguardas não agradam a todos os Estados-membros — incomodam particularmente a Itália, o segundo na lista dos países mais endividados — e a sua negociação pode comprometer o calendário de Bruxelas para a aprovação da proposta. Fechar o processo antes do final deste ano, para ter as novas regras em vigor em Janeiro de 2024, quando expira a cláusula de escape do Pacto de Estabilidade e Crescimento, parece agora pouco provável. “É ambicioso, mas é do interesse de todos os Estados-membros”, vincou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

O objectivo da Comissão é que, no próximo ano, as discussões com os Estados-membros no âmbito do Semestre Europeu para a definição dos respectivos programas de estabilidade já possam ter por base este novo enquadramento, e que os planos nacionais já sejam preparados para um horizonte de quatro anos. O calendário terá de ser revisto se o processo legislativo não for concluído ainda este ano, com a pressão política a aumentar para aprovar a reforma antes das eleições europeias de Junho de 2024.