Álvaro Mendonça e Moura lidera lista única para a direcção da CAP até 2026

A comissão eleitoral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) aceitou esta quarta-feira a única lista apresentada às eleições dos titulares dos órgãos sociais da CAP para o próximo triénio, de 2023 a 2026. A lista é subscrita por 129 organizações associadas da CAP, de acordo com o comunicado da confederação.

O prazo para a apresentação de listas na CAP terminou a 17 de Abril. Um mês depois, a 17 de Maio, decorrerá a eleição de todos os titulares dos órgãos sociais.

A lista, cuja composição foi hoje publicamente divulgada, propõe Álvaro Mendonça e Moura, em representação da Amêndoacoop - Cooperativa dos Produtores de Amêndoa de Torre de Moncorvo, como futuro presidente da CAP.

Nascido em 1951, Álvaro Mendonça e Moura, diplomata, representou Portugal em Pretória, Viena, Madrid e nas representações permanentes na União Europeia, altura em que “acompanhou nomeadamente as negociações da reforma da Política Agrícola Comum de 2003”, e na ONU. Entre 2017 e final de 2022 foi secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Originário de uma família com fortes raízes transmontanas e ligado desde sempre por tradição familiar à agricultura em Trás-os-Montes”, contextualiza a nota biográfica divulgada esta quarta-feira pela CAP, Mendonça e Moura assumiu “a condução dos negócios agrícolas da família”, em que procedeu a uma profunda reconversão, “tendo criado uma sociedade familiar de que é o principal sócio” e especializada “no olival, vinha e amendoal”.

Eduardo Oliveira e Sousa, actual presidente da CAP e representante da Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes, é nome proposto para presidir a mesa da assembleia geral.

Foi em 2017 que Oliveira e Sousa substituiu João Machado (que cumpriu até esse ano seis mandatos como presidente) à frente da maior confederação de agricultores do país, que é membro permanente da concertação social, juntamente com as confederações CIP (da indústria), CCP (do Comércio e Serviços) e CTP (turismo).

Para presidir ao conselho fiscal no triénio 2023-2026 o nome indicado é António de Paula Soares, em representação da ANPC - Associação Nacional de Proprietários Rurais Gestão Cinegética e Biodiversidade.

Na lista de 25 nomeados para a mesa da assembleia geral (quatro, dos quais um suplente), para a direcção (17, entre presidente, vice-presidentes e vogais) e para o conselho fiscal (quatro, com um suplente), apenas três nomes são de mulheres – sendo uma delas membro suplente. Na lista de direcção suplente (outros 10 lugares), a situação não se altera: todos nomeados são homens.