Manchester City com via aberta para ultrapassar

É uma velha lição do futebol que vale em todas as eras e todas as latitudes: o que é verdade num dia pode ser mentira no dia a seguir. Durante boa parte da época, era verdade que o Arsenal era o mais forte candidato a ser campeão da Premier League inglesa, um título desejado sofregamente pelos “gunners” nos últimos 19 anos. Mas essa verdade perdeu quase toda a sua força nas últimas duas semanas e, nesta quarta-feira, terá ficado esvaziada. Agora é o Manchester City o principal candidato ao título, depois de uma tremenda exibição frente aos londrinos e uma vitória que foi robusta (4-1), mas que podia ser bem maior se Erling Haaland, o “Exterminador”, tivesse marcado mais do que uma vez.

Depois deste jogo, é o Manchester City que está mais perto de chegar ao terceiro título seguido, apesar de, formalmente, não liderar a Premier League. O Arsenal ainda é primeiro, com 75 pontos em 33 jogos, apenas mais dois que o City, que passou a ter 73 em 31 partidas – se ganhar os dois jogos que tem em atraso, passa a ter quatro pontos de vantagem. Guardiola tem a vida aberta para mais um título de campeão. Mas também não pode dar nada por garantido.

Depois de três empates seguidos do Arsenal nas últimas três rondas, enquanto o City só ganhava, este duelo no Etihad era visto como o jogo que decidia o título. Mas era, sobretudo, um teste à resistência mental da equipa de Mikel Arteta perante a máquina de futebol construída e apurada pelo seu professor Pep Guardiola ao longo dos últimos sete anos. Conseguiriam os “gunners” espantar a nuvem dos maus resultados e recuperar a compostura num jogo que não podiam perder? A resposta foi dada logo nos primeiros minutos: não.

Foi tudo muito simples. Aos 7’, bola longa de John Stones tendo Haaland como destinatário, o norueguês ganhou sobre Rob Holding e deixou para Kevin de Bruyne. O belga fez o que quis da oposição que tinha pela frente e atirou a contar, sem qualquer hipótese para Ramsdale. Era o início de um arraso dos “citizens” (com Rúben Dias e Bernardo Silva no “onze”) e de uma queda da qual os “gunners” (com Fábio Vieira no banco) nunca se levantaram.

Aaron Ramsdale bem tentou adiar o colapso, fechando a sua baliza a tudo o que Haaland lhe atirou – o nórdico perdeu todos os duelos com guarda-redes dos londrinos. Mas os golos do goleador do City não foram precisos porque De Bruyne estava em noite inspirada. Mesmo a fechar a primeira parte, o belga teve um livre para colocar a bola na área e John Stones meteu-a lá dentro. A primeira decisão foi de marcar fora-de-jogo, mas a revisão do VAR revelou que a perna de Ben White estava a colocar o central dos “blues” em jogo.

Restava ao Arsenal fazer gestão de danos, mas o City tinha outras ideias. Aos 54’, depois de mais um falhanço, Haaland voltou a ser o assistente perfeito para o 3-0 de De Bruyne. E foi o City, que ainda pode ganhar a tripla de Premier League, Champions e Taça de Inglaterra, a fazer a sua gestão de recursos, deixando o Arsenal ter bola – nunca soube o que fazer com ela. Ao não ser quando já não havia nada a fazer, aos 86', num improvável remate certeiro de Holding. Não foi o início de uma recuperação milagrosa, como já teve algumas esta época. Foi só um golo.

Mas o jogo não podia acabar sem o golo de Erling Haaland, que terminou o jogo com o longo cabelo loiro sem estar preso por um elástico. Depois de um jogo em que falhou cinco golos, mas fez duas assistências, o norueguês finalmente acertou na baliza já nos últimos segundos, após receber passe de Foden - já leva 33 golos só na Premier league, 50 em todas as competições.