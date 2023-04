Já são conhecidas as escritoras finalistas do Women’s Prize for Fiction

Entre as seis possíveis vencedoras há três autoras que concorrem com o seu primeiro romance e duas que já levaram o prémio para casa no passado.

Barbara Kingsolver, Jacqueline Crooks, Laline Paull, Louise Kennedy, Maggie O’Farrell e Priscilla Morris são as seis finalistas do Women’s Prize for Fiction, que todos os anos distingue o melhor romance escrito por mulheres publicado no Reino Unido. O júri escolheu estes seis nomes a partir de uma lista maior (longlist) de 16 candidatas, que fora revelada em Março.

Entre as possíveis vencedoras há três autoras que concorrem com o seu primeiro romance — Jacqueline Crooks (Fire Rush), Louise Kennedy (Trespasses) e Priscilla Morris (Black Butterflies) — e duas que já levaram para casa o Women’s Prize for Fiction no passado: Barbara Kingsolver, que concorre com Demon Copperhead e venceu em 2010 com The Lacuna, e Maggie O’Farrell (concorre com The Marriage Portrait e venceu em 2020 com Hamnet). A outra candidata, Laline Paull, concorre com Pod e já integrara a shortlist de 2015, com The Bees.

Romance passado nos anos 1980 entre Inglaterra e a Jamaica, com festas underground de dub/reggae a terem um papel importante na narrativa, Fire Rush conta a história de uma jovem da diáspora jamaicana em Londres que, vinda de um lar partido, parte numa viagem de autodescoberta. Trespasses fala dos conflitos na Irlanda do Norte, detalhando uma paixão proibida, em 1975, entre uma professora numa escola paroquial e um advogado protestante que defendeu elementos do Exército Republicano Irlandês (IRA).

Black Butterflies tem como pano de fundo os conflitos em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, na década de 1990. The Marriage Portrait (Retrato de Casamento, editado em Portugal pela Relógio d’Água) ​regressa ao século XVI para romancear a vida de Lucrezia de Medici, mais tarde Duquesa de Ferrara.

Demon Copperhead, romance inspirado em David Copperfield, de Charles Dickens, segue os passos de um rapaz que cresce no estado americano da Virgínia num contexto de grande pobreza, sem pai e com uma mãe viciada em drogas. Pod é sobre um golfinho diferente dos restantes que se separa do seu grupo.

A vencedora da edição de 2023 do Women’s Prize for Fiction, que receberá 30 mil libras (quase 34 mil euros), será anunciada a 14 de Junho. Em 2022, a autora distinguida foi Ruth Ozeki, com a obra The Book of Form and Emptiness.