Marcelo no 25 de Abril. "Como podemos ser egoístas perante os emigrantes dos outros?”

O Presidente da República defendeu, nesta terça-feira, que Portugal deve, mais do que um pedido de desculpas, assumir plenamente a responsabilidade pela exploração e pela escravatura no período colonial.

Na recta final do discurso, da celebração do 49.º aniversário do 25 de Abril de 1974, Marcelo debruçou-se sobre os imigrantes, defendendo que o acolhimento é a “vocação histórica” de Portugal.

“Como podemos nós, pátria de emigração, que temos de ser mais solidários para com os nossos emigrantes, ser egoístas perante os dramas dos emigrantes que são dos outros?”, disse recebendo uma ovação das bancadas do PS, de membros do Governo e do PSD.