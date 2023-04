Veja o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na íntegra

Num discurso em que fez uma revisão das visões diferentes do 25 de Abril e das revisões constitucionais ao longo do tempo, o Presidente da República falou sobre as “desilusões” de muitos sobre a Revolução, mas frisou que o tempo é de esperança.

“Este é também um tempo de esperança, mesmo porque a liberdade e a democracia quando trazem muitas desilusões nos dão sempre a esperança que a ditadura não tolera. Que é a esperança na mudança”, disse, defendendo que a democracia é o regime que permite abrir outros caminhos.

Na recta final do discurso, o Presidente debruçou-se sobre os imigrantes, os que falam português e os que não falam, defendendo que o acolhimento é a “vocação histórica” de Portugal.

“Como podemos nós, pátria de emigração, que temos de ser mais solidários para com os nossos emigrantes, ser egoístas perante os dramas dos emigrantes que são dos outros?”.

