Marcelo lembra que em democracia há “sempre esperança na mudança”

Numa celebração do 25 de Abril contaminada por divisões partidárias e protestos nas ruas em torno da visita do Presidente brasileiro a Portugal, o Presidente da República recordou as diferentes visões sobre a Revolução ao longo dos tempos e exaltou o povo como “senhor supremo” da democracia numa altura em que o cenário de dissolução do Parlamento e de eleições antecipadas tem sido posto em cima da mesa. Ao mesmo tempo, defendeu a responsabilização plena, pelo “bom” e pelo “mau”, do que Portugal fez durante a colonização. A esquerda apreciou o reconhecimento da violência colonialista e as referências ao povo como o dono de Abril. A direita juntou-se ao aplauso quando Marcelo Rebelo de Sousa rebateu o discurso anti-imigração propagado pelo Chega.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt