Tapar a verdade com muros

Os deputados europeus do PSD são contra qualquer financiamento europeu de muros ou vedações nas fronteiras. Mesmo com financiamento só nacional. Os deputados europeus do PS sabem isso muito bem.

1. Num artigo próprio deste infausto tempo de notícias falsas e meias verdades, o eurodeputado do PS Pedro Silva Pereira estranha um suposto silêncio mediático sobre uma votação ocorrida no Parlamento Europeu. A votação versava a resolução sobre orientações gerais para o Orçamento de 2024 – resolução que foi reprovada por uma aliança dos socialistas europeus com a extrema-direita europeia. Nesta votação, uma coisa pode já ficar dita e é facilmente verificável, os deputados do PS votaram com a direita radical, os do PSD não.