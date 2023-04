Janja Lula da Silva, Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique

Como se não bastasse ter enfiado Lula da Silva a martelo nas comemorações do 25 de Abril, criando a polémica que se conhece, Marcelo Rebelo de Sousa resolveu aproveitar a visita do Presidente do Brasil para agraciar o casal Lula com duas condecorações. Lula da Silva recebeu o Grande-Colar da Ordem de Camões, por promover as relações “entre os povos e as comunidades que se exprimem em português” – o que me parece apropriado. Rosângela Lula da Silva recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, atribuída a quem promove a “expansão da cultura portuguesa e dos seus valores” – o que me parece ridículo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt