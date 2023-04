Ganhar juízo

A extrema-direita aposta na criação do medo, da insegurança e da perceção de caos. É a sua especialidade e o seu desígnio. Fá-lo disparando em todos os sentidos e constantemente, sempre numa atitude de denúncia escandalizada daquilo que apresenta como corrupção ou decadência. O seu propósito é, porém, justamente corromper o sistema democrático. Já se notam efeitos da estratégia: por exemplo, não recordo ler notícias sobre uma “megaoperação” da polícia para o 25 de abril, como li no dia 24 de abril deste ano. Sabendo a penetração de ideologias extremistas nalguns setores das forças de segurança, a razão para nos preocuparmos não será descabida.

A capacidade da extrema-direita em “estabelecer agenda” é tal que nem vejo analistas ou políticos referirem o que me parece óbvio: a convocação de um protesto contra Lula é mero pretexto para ter uma contramanifestação no 25 de abril. Um manifestação contra o 25 de abril.

Este é um mero exemplo. Muitos outros há, e a direita convencional, por sua vez, cede cada vez mais à agenda da extrema-direita. Tal como noutras paragens, o que diz e faz depende do aventurado flautista de Hamelin. Se bem que haja evidências de a direita convencional ter já chegado ao ponto de subscrever discursos xenófobos e racistas, ainda que envernizados com cuidado, o mais relevante até nem será isso. Sê-lo-á bem mais o facto de cavalgar a histeria em torno dos famosos “casos e casinhos” (não os desprezo, apenas sublinho o seu aproveitamento). Esta histeria é, aliás, também promovida pelo grosso da comunicação social, por diversas razões: porque as notícias-espetáculo precisam desse frenesi; porque o grosso da comunicação social pertence a setores do capital inclinados à direita; e porque muitos desses setores têm demonstrado querer que a direita convencional se radicalize.

Referi que não desprezo a importância dos “casos e casinhos”. Retiraria mesmo o diminutivo, assim como a própria raiz: não se trata de “casos”, mas sim de algo de tristemente constante desde que o Governo de maioria absoluta do PS tomou posse – e com a companhia do comentário-intervencionismo do Presidente da República. Apesar dos efeitos da crise financeira, da pandemia, da guerra e da inflação, grande parte dos insucessos do Governo não advêm diretamente do mal-estar e da revolta gerados pelos efeitos daqueles acontecimentos, mas sim da ausência de um rumo claro na governação, do comportamento de alguns dos seus protagonistas e do facto de as escolhas programáticas e ideológicas se tornarem ainda mais ambíguas e conflituantes em situação de maioria absoluta. E assim chegámos ao absurdo de se colocar a hipótese de eleições. Hipótese gritada pela extrema-direita, aventada pela direita, capitalizada pela comunicação social, comentada pelo Presidente da República.

A perda de fôlego da esquerda tem levado a um fenómeno de emergência de movimentos de cidadãos – em torno da educação, da habitação, como, já antes, em torno do racismo, etc. – que escapam cada vez mais ao controlo partidário

E à esquerda do PS? Talvez nem seja necessário referir a perceção de muitas pessoas quanto às escolhas que levaram ao fim da "geringonça" (argumentos a favor e contra como que se neutralizam) – ou trazer à baila os debates em torno de algumas posições sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia do regime putiniano. A perda de fôlego da esquerda tem levado a um fenómeno de emergência de movimentos de cidadãos – em torno da educação, da habitação, como, já antes, em torno do racismo, etc. – que escapam cada vez mais ao controlo partidário. Estes movimentos podem ser facas de dois gumes: se, por um lado, reagem à perda de relevância e iniciativa de sindicatos e partidos, por outro podem eles próprios, devido à sua natureza inorgânica, “colete-amarelarem-se”. Esperemos que não, pois por enquanto são positivos, liderados por quem sofre mais diretamente os problemas, e poderão ser abridores de olhos da esquerda burocratizada.

E regresso, combalido, ao início. Porque quem cresce é a extrema-direita. Não só em potenciais votos, não só no estabelecimento de agendas mediáticas e políticas, mas, sobretudo, na contaminação das mentes, oferecendo um guião de ressentimento para uma larga maioria da população que sofre a quebra económica e o descalabro do Estado social. É urgente que os partidos do arco constitucional, incluindo os de direita, percebam o perigo que se avizinha; que o Governo combata este perigo com um verdadeiro programa social-democrata de melhoria dos rendimentos e de recuperação do Estado social, em vez de remendos e promessas; e que a esquerda à sua esquerda e os sindicatos não se alienem dos movimentos de base que surgiram.

Basta olhar para o que foram (e como ficaram) os EUA de Trump ou o Brasil de Bolsonaro para se perceber que é preciso ganhar juízo nas vésperas dos 50 anos do 25 de abril.

