Actor Richard Lewis revela que tem Parkinson

O comediante Richard Lewis — um dos protagonistas de longa data da série da HBO "Curb Your Enthusiasm" ("Tem calma, Larry") —, diz que está a ser tratado devido à doença de Parkinson, mas que, apesar de ter desistido do seu número de stand-up, "está tudo bem", pois concentra-se na escrita e na representação.

Lewis, 75 anos, revelou o seu diagnóstico num breve vídeo publicado no Twitter no domingo, dizendo que soube que tinha Parkinson, uma doença degenerativa crónica do sistema nervoso central, há dois anos, depois de ter começado a andar rigidamente e a baralhar os pés.

O actor conta que a doença de Parkinson veio no seguimento de uma série de cirurgias ao ombro, às costas e à anca devido a várias doenças ortopédicas nos últimos três anos e meio, após uma decisão anterior de fazer uma pausa nas actuações ao vivo.

"Acabei com o stand-up. Estou apenas a concentrar-me na escrita e na representação", diz no vídeo. Quanto ao diagnóstico de Parkinson, "foi-me diagnosticado tardiamente e dizem que progride muito lentamente, se é que progride, e estou a tomar os medicamentos certos".

Lewis não mostrou nenhum sinal de tremor ou outra deficiência no vídeo. "Estou sob os cuidados de um médico e está tudo bem", acrescenta. "Amo a minha mulher, amo o meu cãozinho e amo todos os meus amigos e fãs", conclui.

O artista nascido em Nova Iorque avança que terminou recentemente as filmagens da 12.ª temporada de "Curb Your Enthusiasm", na qual interpreta uma versão semificcional de si próprio como amigo da estrela e criador da série, Larry David.

Lewis ganhou fama no circuito de stand-up dos anos 1980 pela sua personalidade neurótica e autodepreciativa.

Foi co-protagonista com a actriz Jamie Lee Curtis da sitcom romântica "Anything but Love", que foi para o ar na ABC de 1989 a 1992. Também desempenhou um papel importante na paródia cinematográfica de 1993, realizada por Mel Brooks, "Robbin Hood: Men in Tights" ("Robin Wood, herói em collants").